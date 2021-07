Il messaggio di Mourinho alla piazza infiamma i tifosi della Roma

Un brevissimo video diffuso dalla Roma sui propri canali social ha infiammato immediatamente il popolo dei tifosi giallorossi. L’arsura di questi giorni assolati è niente rispetto alla fiamma accesa del tifo che non aspettava altro che lo sbarco in città dello Special One. Cosa che avverrà oggi. Nel video Mourinho dice solo una frase, nel suo italiano portoghesizzato, ovvero: “Tifosi della Roma sto arrivando“. Quanto basta per scatenare il delirio sui social.

I tifosi della Roma impazienti di vedere Mourinho

Fioccano le reazioni su twitter: “Due parole e la piazza prende fuoco! Benvenuto mister!” o anche: “Ecchimou!”, oppure: “Oggi inizia l’era dove un ambiente fatto di radiolari, insider e tifosetti, non conterà più nulla quando si parlerà di Roma. JOSÈ MOURINHO LALALALALA JOSÈ MOURINHO LALALALALA !” e ancora: “Forza Roma, daje José, daje!”.

Mourinho dovrà stare in quarantena, slitta presentazione

Ieri il tecnico giallorosso ha salutato il Portogallo con una foto su Instagram che lo ritrae di spalle, mentre guarda l’Oceano Atlantico e oggi sarà a Roma, anche se il programma inizialmente stabilito – presentazione lunedì 5 e inizio del raduno il 6 – potrebbe subire un piccolo slittamento in avanti di qualche giorno a causa della necessità di sottoporsi alla quarantena. Mourinho, che arriverà alle 14 all’aeroporto di Ciampino con un volo privato da Lisbona, negli ultimi 15 giorni per motivi personali e fiscali è dovuto andare un paio di volte a Londra: per questo, come da ordinanza emesso dal ministro della Salute Speranza, dovrà fare i cinque giorni di quarantena fiduciaria, che scadranno a mezzanotte del 6. Il bagno di folla, però, potrebbe esserci direttamente a Trigoria, dove l’allenatore portoghese arriverà senza fare tappe intermedie.

SPORTEVAI | 02-07-2021 09:29