Il Milan batte l'Udinese ma è subito polemica. L'Atalanta espugna Marassi

13-08-2022 20:49

Grande battaglia a San Siro e vittoria del Milan sull’Udinese per 4-2 in una delle due partite inaugurali della Serie A 2022-2023. Nell’altra. l’Atalanta espugna ii Luigi Ferraris battendo la Sampdoria per 2-0.

Sono i friulani ad andare in vantaggio al 2’ con Becao che con un colpo di testa devia in rete un calcio d’angolo di Deulofeu. Nel giro di pochi minuti però i rossoneri ribaltano la partita: all’11’ viene assegnato un rigore al Var ai campioni d’Italia per fallo di Soppy su Calabria, Theo Hernandez trasforma dal dischetto. Al 15’ Brahim Diaz per Calabria, cross per Rebic che insacca di piatto. Nel quarto minuto di recupero del primo tempo però l’Udinese pareggia con un gran colpo di testa in tuffo di Masina che anticipa Messias e batte Maignan.

Pronti via e alla ripresa, dopo pochi secondi, il Milan torna in vantaggio: cross di Theo Hernandez, la difesa ospite pasticcia e Brahim Diaz segna da pochi passi. Al 69’ il poker dei rossoneri con Rebic che, servito da Brahim Diaz (ancora lui!) dopo un errore di Pereyra, mette dentro da centro area. Solo a venti minuti dalla fine entra il tanto atteso De Ketelaere al quale viene annullato un gol per un fallo di Origi.

A Marassi la Dea di Gasperini va in vantaggio al 26’ con Toloi dopo una sponda di Pasalic servito in area da Zapata. Il raddoppio al 95’ col nuovo arrivato Lookman che, servito da Malinovskyi, mette a sedere Colley e insacca di sinistro.