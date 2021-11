Il Milan da record trova l'eroe più inatteso e si infuria per Calhanoglu

08-11-2021 10:22

Missione compiuta per Stefano Pioli: il suo Milan esce indenne dopo il confronto con l’Inter nel derby, mantenendo i 7 punti di vantaggio dai cugini in classifica, e rischiando di fare il colpaccio nel finale di partita. Il Diavolo scopre l’eroe più inatteso (Tatarusanu) e si infuria per il comportamento provocatorio dell’ex Calhanoglu.

Milan-Inter: rossoneri da record grazie a Tatarusanu

Mai il Milan aveva avuto un avvio migliore nell’era dei tre punti a vittoria: i rossoneri di Pioli sono riusciti a collezionare 32 punti nelle prime 12 partite dei Serie A per la prima volta, e restano appaiati al Napoli in testa alla classifica. Grande merito del pareggio di domenica va a Ciprian Tatarusanu, che non sta facendo rimpiangere per nulla l’infortunato Mike Maignan.

Il portiere rumeno, che già nelle scorse partite di campionato e coppa aveva strappato applausi per le sue prestazioni, al 27′ del primo tempo ha parato un calcio di rigore a Lautaro Martinez: è il primo estremo difensore rossonero a parare un rigore in un derby di Milano in Serie A da 15 anni a questa parte, neanche Donnarumma era riuscito a tanto.

La parata di Tatarusanu ha reso il Milan ancora più fiducioso in fase difensiva, e l’ex Fiorentina ha blindato la porta anche nella ripresa. “E’ il rigore più importante che ho parato in carriera. Lautaro lo abbiamo studiato molto bene con i preparatori dei portieri, sono contento”.

Milan-Inter: la vendetta di Calhanoglu fa infuriare la panchina rossonera

Il pubblico rossonero di San Siro ha invece riservato un “trattamento Donnarumma” per l’ex di turno Calhanoglu, andatosene in estate a parametro zero verso i nerazzurri tra mille polemiche. Il turco ha dimostrato di avere temperamento e alla prima occasione si è “vendicato”, guadagnandosi il penalty e poi chiedendo e ottenendo da Lautaro Martinez di realizzarlo.

La sua esultanza provocatoria verso la Curva Sud è stata presa malissimo dagli ex compagni di squadra. In particolare Alessandro Florenzi e altri componenti della panchina si sono infuriati: il gesto del turco non è piaciuto affatto al mondo rossonero. Il centrocampista turco si iscrive in una speciale classifica degli “ex al veleno”: è solo il quarto giocatore dal 1994/95 ad aver segnato al primo derby di Milano in Serie A da ex, dopo aver disputato il precedente da avversario. Gli altri sono Crespo nel 2006, Ronaldo nel 2007 e Ibrahimovic nel 2010.

