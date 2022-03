Il Milan detta legge anche con le nazionali, i tifosi sognano

27-03-2022 12:23

Primo in campionato, i suoi gioielli brillano in giro per le nazionali: un momento d’oro per i milanisti, che raccolgono i frutti di quanto stanno seminando tutti i giorni a Milanello. E’ il caso di Theo Hernandez e Olivier Giroud, con la maglia della Francia, lo sarà per quanto riguarda Sandro Tonali e Davide Calabria, destinati ad essere assi portanti della nazionale italiana che verrà. I francesi hanno battuto 2-1 in rimonta la Costa d’Avorio in amichevole: dopo il gol di Pepè, è arrivato il pareggio tutto rossonero prima del gol di Tchouameni.

Giroud verso il primato di gol con la Francia

Theo Hernandez ha prima calciato con violenza verso la porta, un missile che però viene parato da Sangare: sul prosieguo dell’azione, palla di nuovo al terzino, cross perfetto per la testa di Giroud, come sempre impeccabile in questo fondamentale. Gol numero 47 per l’attaccante del Milan, che si avvicina adesso a Thierry Henry (51), miglior marcatore della storia della nazionale francese.

Tonali e Calabria, il futuro dell’Italia

Sul versante italiano, invece, il nuovo ciclo che si aprirà dopo la cocente eliminazione dai Mondiali potrebbe essere nel segno proprio di due rossoneri come Tonali e Calabria. Va aperto un nuovo ciclo, e nei rispettivi ruoli Florenzi e Jorginho, due della vecchia guardia, potrebbero lasciare spazio ai rossoneri. Tonali, solo sette presenze in Nazionale, sta vivendo la stagione della sua consacrazione (36 presenze, tre assist e due gol). Stesso dicasi per Calabria: 25 presenze quest’anno con il Milan, 2 gol e 3 assist, nelle ultime tre uscite in rossonero ha portato la fascia di capitano al braccio. Mancini gli ha preferito ancora De Sciglio dopo lo stop di Di Lorenzo, ma il rossonero è ormai in rampa di lancio.

Giroud, Theo, Calabria e Tonali: il web rossonero si esalta

E il web rossonero, naturalmente, gongola. “Adesso fateci vincere il tricolore” dice Emanuele. E Cris si esalta: “Non a caso noi rossoneri abbiamo preso giocatori in Francia, non per niente sono campioni del mondo , siamo ritornati”. Massimo spera in una replica: “Anche in Milan Bologna per favore”. E Corrado si toglie un sasso dalla scarpa: “Prendi nota mercenario (Kessiè)”. Paolo rivive ancora l’azione: “Quel cross è stata una pennellata da maestro. Senza contare la bomba che aveva tirato pochi secondi prima, respinta a fatica da Sangare”. Mentre Domenico non perde l’occasione per uno sfottò ai danni dei cugini interisti: “Uno si butta sempre l’altro non segna mai … #spiaze #75minutidominato #atestaAlta #maistatinB #campioniInverno”. E Felice lancia un appello: “Vi fate ORIUNDARE???”.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN.

SPORTEVAI