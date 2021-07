Il Milan è pronto per strappare un altro top player al Chelsea

Dopo la partenza di Hakan Calhanoglu, il Milan sta continuando a cercare un trequartista che possa sostituire il turco passato ai “cugini” dell’Inter. E’ vero che il numero 10 rossonero sarà lo spagnolo Brahim Diaz, ma Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono consegnare al tecnico Stefano Pioli un altro calciatore in questo ruolo, per essere ulteriormente competitivi per la Champions League della prossima stagione, da sempre la massima aspirazione dei rossoneri, oltre che per la Serie A.

In ballo ci sono tanti nomi ma il più gettonato è quello di Hakim Ziyech. A rilanciarlo è stato Carlo Laudisa sulla Gazzetta dello Sport, aggiungendo, sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, dettagli molto significativi sul possibile arrivo del 28enne marocchino del Chelsea: “E’ ai margini fra i Blues e vuole venire al Milan .Maldini deve aspettare metà agosto e l’apertura al prestito da parte del club inglese”.

Anche i media britannici confermano che le parti si sono notevolmente riavvicinate. Sembrerebbe quindi un’operazione fattibile, pur con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo un’intera carriera in Olanda, prima all’Heerenveen, quindi al Twente e poi all’Ajax, il Chelsea l’anno scorso acquistò Ziyech dai Lancieri pagandolo 40 milioni di euro.

E’ difficile quindi, se non impossibile, che il club londinese possa scendere sotto questa valutazione, tuttavia per il Milan il pagamento si potrebbe diluire, partendo già con un prestito oneroso da almeno 6-7 milioni. Inoltre, coi rossoneri, Ziyech sarebbe sicuro di giocare la Champions League dopo che nei Blues è stato talmente messo ai margini da Thomas Tuchel da non scendere nemmeno in campo nella finale vinta contro il Manchester City. Riuscirà il Milan, dopo Olivier Giroud, a strappare un altro top player al Chelsea?

