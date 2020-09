Il Milan ha l'alternativa a Bakayoko, tifosi perplessi

Il Milan ha individuato da tempo in Tiemouè Bakayoko il giocatore con cui completare il centrocampo già rafforzato dall’ingaggio di Sandro Tonali. Tuttavia, la trattativa con il Chelsea che sembrava sul punto di concludersi va per le lunghe e allora Paolo Maldini ha iniziato a guardarsi intorno, in cerca di soluzioni alternative.

Il Milan segue Soumarè come alternativa a Bakayoko

Secondo il Corriere dello Sport, l’avrebbe trovata in Boubakary Soumarè, 21enne centrocampista del Lille che, come Bakayoko, aiuterebbe ad aggiungere muscoli e centimetri alla linea mediana rossonera. Il Lille chiede 30 milioni per il suo gioiellino, ma il Milan potrebbe concludere l’affare sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, proprio come fatto con Tonali.

L’operazione è giudicata fattibile dal quotidiano sportivo e ha già scatenato la discussione sul web tra i tifosi rossoneri: c’è chi infatti ritiene Bakayoko l’unica soluzione praticabile e utile e chi, invece, punterebbe a occhi chiusi su Soumarè.

I tifosi si dividono sulla scelta per il centrocampo

“Non so chi sia Soumarè. Mai visto, mai seguito. Sicuramente so già che è meglio del muratore del centrocampo Bakayoko. Non ha lancio, non ha passaggio in verticale, non ha inserimento, non ha posizione. Solo grande fisicità”, scrive Mattia, schierandosi per l’acquisto del giovane del Lille.

“Che discorsi… tutti siamo meglio di Bakayoko”, aggiunge Andrea. Anche Stefano vorrebbe il centrocampista del Lille: “Alle stesse cifre Soumarè tutta la vita! 5 anni in meno, stipendio più basso, più bravo tecnicamente di Bakayoko e con margini di miglioramento notevoli”.

Andrea, invece, si iscrive al partito pro-Bakayoko: “Durante questi giorni ho visto molte persone schierarsi ed esprimere le loro opinoni sui due giocatori. Sinceramente io rimango più per la coppia Bakayoko-Milenkovic se dovessi compiere 2 acquisti perché conoscono il bene il campionato italiano e sono due buoni giocatori”.

“Quello che deve tornare assolutamente al Milan è Bakayoko!”, aggiunge Betty. “Bakayoko senza dubbi”, scrive Marco, mentre Biagio punterebbe a una terza soluzione: “Ma comprare è proprio necessario? Valorizziamo Pobega, poi a gennaio se necessario…”.

SPORTEVAI | 11-09-2020 11:39