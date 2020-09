Milan: Tonali rivela il messaggio di Gennaro Gattuso

Il neo centrocampista del Milan Sandro Tonali in un’intervista al canale tematico del club rossonero ha raccontato l’emozione degli ultimi giorni: “Il mio sogno si è avverato. E’ uno dei sogni che molti bambini hanno. Ho deciso di postare quella foto su Instagram perchè mi sembrava perfetta in quanto descriveva il momento in cui avevo lasciato i colori rossoneri per intraprendere un nuovo percorso e ora ritorno in questa squadra. E’ un segno“.

Un altro momento molto emozionante è stata la telefonata a Gennaro Gattuso per chiedere a Ringhio l’utilizzo della maglia numero 8: “L’ho scelta perchè ha un significato sia come ruolo di centrocampista che come centrocampista del Milan. L’ha vestita un giocatore che ha fatto la storia del Milan come Gattuso. L’ho chiamato e lui mi ha risposto da mister dicendomi che non dovevo neanche chiederla, che dovevo prenderla e spaccare tutto“.

Secondo quanto riporta Sky, Gattuso ha anche detto al regista del Brescia che il suo è stato “un un gran bel gesto, perché anche io chiesi la 8 a Donadoni. Diventerai molto più forte di me. Ti consiglio di essere antico, perché la maglia del Milan è gloriosa e pesante”.

Il ventenne ha poi raccontato l’incontro con Paolo Maldini: “Da piccolo lo ammiravo e un giorno speravo, al massimo, di poter fare una foto con lui. Ora mi ritrovo a lavorarci insieme. E’ un effetto bellissimo lavorare al fianco di un campione del Milan. E’ una sensazione bellissima”.

Il rapporto con i compagni di Nazionale: “Ho parlato con Gigio, con Calabria e Romagnoli che sono miei amici. Siamo stati bene insieme in nazionale e sono ragazzi giovani come me. Mi hanno dato tanti consigli e siamo pronti per questa nuova avventura”.

Il Milan è tra le squadre più giovani del campionato: “E’ una squadra giovane ma che ha dimostrato di essere un grande gruppo. C’è questa voglia di creare. Le occasioni ci saranno e vanno prese senza paura. Ibrahimovic? Magari è più semplice fare assist con lui che non sbaglia mai. Sarà bellissimo giocare con lui”

OMNISPORT | 10-09-2020 16:15