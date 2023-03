Il club spagnolo, come riporta As, vuole riportare Brahim Diaz a Madrid e prolungargli il contratto: Maldini e Massara puntano invece a riscattarlo

18-03-2023 12:06

Il Real Madrid sarebbe intenzionato a riportare a casa Brahim Diaz: secondo quanto riportato da As, quotidiano spagnolo da sempre molto informato sul mondo merengue, il giocatore rientrerà alla casa madre a giugno, non appena scadrà il suo prestito al Milan. L’idea della società è quella prolungare e adeguare il suo contratto che scadrà nel 2025. Come riporta As, infatti, il Real Madrid starebbe puntando non solo a rinnovare la propria rosa puntando su giovani talenti come Bellingham, ma vorrebbe valorizzare anche il proprio patrimonio.

Brahim Diaz, il Real Madrid ci crede

Su Brahim Diaz c’è grande fiducia, in Spagna: la vetrina della Champions è sempre molto importante, e lui si è ritagliato uno spazio importante decidendo l’ottavo di finale contro il Tottenham. Tant’è che La sua clausola col Real Madrid è di 750 milioni di euro, una delle più alte: il club spagnolo infatti non ha mai derogato dalla ferma volontà di prestare soltanto il giocatore, mantenendone il pieno controllo. Naturalmente il suo rientro a Madrid, fermo restando quelle che saranno le strategie in chiave di mercato in uscita, gli consentirebbe una enorme visiblità in chiave Roja: uno dei suoi obiettivi, infatti, è quello di entrare a far parte stabilmente del giro della nazionae spagnola.

Milan-Real Madrid, summit a breve

In ogni caso, tra i due club ci sarà un confronto a breve: come ha riportato la Gazzetta dello Sport, il Milan sta preparando l’offerta al Real Madrid per trattenere in rossonero Brahim Diaz. Il Milan avrebbe la possibilità di riscattarlo a 22 milioni e il Real di controriscattarlo a 27. Il club di Cardinale però vuole tenerlo con sé e pare che lo stesso giocatore voglia restare, tanto che Maldini e Massara giocheranno d’anticipo e proporranno ai Blancos 16 milioni più bonus per acquistarlo. La mossa del Real ora spiazza tutti, tifosi compresi, che invece sperano possa restare a Milanello.

Brahim Diaz al Real, la delusione dei tifosi

Come spiega Lorenzo: “Sarebbe un vero peccato perdere Brahim. Attualmente è l’unico centrocampista in rosa capace di stoppare palla e saltare l’uomo”. Allo stesso modo Antonio: “Chi non lo vuole capisce veramente poco di calcio. Unico che sa giocare nello stretto e che dribbla e crea superiorità. Deve migliorare nella gestione a volte tiene troppo la palla ma ha 23 anni e può migliorare nettamente. Vi meritate il fantasmino belga titolare sempre”. Dimitri taglia secco: “L’unico con caratteristiche da Champions“. Mentre Francesco alza le mani: “Ce ne faremo una ragione… intanto portiamo a casa 5 milioni secchi.. poi ne prenderemo un altro.. il Belga purtroppo non è all altezza di ricoprire quel ruolo”. Mentre Paolo insinua: “Mi domando cosa fa uno come Diaz in uno squadrone come il Real. Probabilmente preparano il rinnovo per rimandarlo in prestito altrove visto che probabilmente il Milan ha comunicato di non avere i soldi per il riscatto pattuito”.