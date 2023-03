Serie A 2022-2023, Udinese-Milan: le probabili formazioni

Beto a caccia del gol perduto, tra i rossoneri si rivede titolare Zlatan Ibrahimovic che proverà a dare la sveglia anche a Leao

18-03-2023 09:17

Appuntamento serale (ore 20:45) a Udine per Udinese-Milan. Sottil conferma l’undici che ha sbancato Empoli e spera che Beto ritrovi il gol perduto; Pioli manda in campo da titolare Zlatan Ibrahimovic e, anche in questo caso, c’è un bello addormentato da svegliare, ossia Rafa Leao. È squalificato Oliver Giroud tra i rossoneri.

Ecco le probabili formazioni del match della Dacia Arena:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nehuen Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. All.: Sottil.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez; Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.