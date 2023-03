Dopo le news di ieri, Giroud sembra migliorato e in via di ripresa: sia Pioli, sia i tifosi sperano nel recupero per consentire alla squadra di partire dalla sua migliore formazione

Ultimo aggiornamento 07-03-2023 12:55

Come se non bastasse la mazzata ricevuta contro la Fiorentina, il Milan di Stefano Pioli deve misurarsi con le condizioni di Giroud. L’attaccante rischia di non essere a disposizione per la trasferta sul campo del Tottenham, in programma mercoledì sera, che chiede ai rossoneri la conferma del risultato di andata a San Siro.

Giroud ha la febbre

Secondo le ultime informazioni, il giocatore transalpino si sarebbe allenato in gruppo e la febbre sarebbe stata superata. Secondo Sky anche Diaz sarebbe tornato ad allenarsi ed entrambi sono disponibili per Pioli.

La sua presenza in un match così fondamentale per la stagione è da considerarsi davvero indispensabile, anche se proprio a causa di quell’attacco febbrile si era temuto il ricorso a un piano B per Pioli. In caso di forfait, a sostituirlo, ci sarebbe in attacco Divock Origi.

Ibrahimovic fuori dalla lista Champions

Pioli infatti può ricorrere solo a quanti sono stati inclusi nella lista Champions dove non compare Zlatan Ibrahimovic, il quale non fa parte della lista presentata dal Milan all’UEFA per la fase ad eliminazione diretta.

In simili circostanze, come già accaduto nel corso della stagione, e qualora non recuperasse il francese bisognerà studiare soluzioni tattiche che consentano a Origi di esprimersi e a Leao di riuscire a inserirsi.

Il rientro di Maignan

Unica certezza nonostante le rassicurazioni di Sky, il ritorno tra i pali di Mike Maignan che in campionato si è mostrato ad altissimi livelli, come se l’infortunio che lo ha bloccato per mesi fosse ormai cosa andata e – come sperato – del tutto superato sul piano fisico.

Fonte: ANSA

Antonio Conte saprà approfittare di questa situazione concomitante e schierare unpiù aggressivo? Probabilmente, dato che anche, autore della rete decisiva dell’andata, è fermo ai box. Il suo rientro in panchina è stato annunciato dal vice, che lo ha sostituito dopoche ha fermato l’allenatore salentino per qualche giorno.

Proprio dopo il match di Champions, a Milano, è stato imposto il riposo assoluto a Conte che anche allora non si era risparmiato ed era tornato ad occupare il suo posto.

Tifosi in ansia sui social

I tifosi del Milan sperano, dunque, e si augurano che questa febbre sia episodica e già domani mattina Giroud torni a occupare il suo posto in avanti, supportato da Krunic e Rafael Leao, che dovrà ritrovare concentrazione e voglia senza mettere testa al rinnovo di contratto.

Guarda gratis Tottenham-Milan, abbonati a Prime Video!

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

VIRGILIO SPORT