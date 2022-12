29-12-2022 11:48

Tra circa un mese e mezzo il Milan sarà impegnato negli ottavi di Champions League contro il Tottenham. Stefano Pioli è chiamato a fare delle scelte importanti.

Champions League, tutti i dubbi di Pioli

Il Milan è attualmente impegnato su tante faccende. Oltre ai rinnovi di Olivier Giroud e Rafael Leao, c’è da pensare anche alla lista Champions League da mandare all’Uefa.

Da regolamento, al termine della finestra di mercato invernale, sono possibili tre cambi. Tanti i dubbi che attanagliano Stefano Pioli, in particolare per quanto concerne Zlatan Ibrahimovic.

Champions League, Ibrahimovic sta spingendo per esserci

Al momento, non fanno parte della lista Champions del Diavolo i seguenti giocatori: Aster Vranckx, Malick Thiaw, Yacine Adli, Tiemoue Bakayoko, Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic.

Se per il portiere Mike Maignan, attualmente in fase di recupero, non ci sono problemi (il regolamento gli permette di rientrare senza che il Milan bruci uno slot disponibile, avendo avuto un infortunio superiore ai 30 giorni), per Zlatan Ibrahimovic c’è da fare tante considerazioni. Lo svedese è fermo da un’eternità ma sta recuperando alla grande e punta ad esserci nella fase calda della Champions League.

Lista Champions League, ecco cosa potrebbe accadere

Tanti i possibili scenari. Difficile che uno tra Aster Vranckx, Malick Thiaw, Yacine Adli e Tiemoue Bakayoko abbia la possibilità di essere inserito nella nuova lista Champions League.

Ovviamente, per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic, si faranno tutte le considerazioni del caso, guardando ai suoi progressi a livello fisico. Potrebbe essere Fode Ballo-Touré a lasciare il posto all’attaccante svedese classe 1981. Torneranno a disposizione, invece, sia Davide Calabria che Alessandro Florenzi, già presenti nella lista Champions League rossonera ma fermi da diverso tempo per infortunio. Chiaramente, l’ultima parola spetterà a Stefano Pioli. Nelle prossime settimane, anche in virtù delle eventuali mosse di mercato del Milan, verranno scelti i rossoneri che se la vedranno con il Tottenham di Antonio Conte a febbraio.