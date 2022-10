23-10-2022 10:48

Il Milan ha un’arma letale in più: Brahim Diaz. Infortunio permettendo, lo spagnolo è diventato ufficialmente il secondo spacca-partite, dopo Leao, della formazione di Pioli. Tre indizi fanno una prova e, contro il Monza, lo spagnolo ha aggiunto due perle alla prodezza realizzata contro la Juventus, esaltando il pubblico di San Siro e i milanisti di tutta Italia. Adesso le incognite sono tutte legate al suo rientro: ci sarà contro la Dinamo Zagabria in Champions? E nel prossimo match di campionato a Torino?

Milan, l’infortunio di Brahim Diaz

Quali sono, anzitutto, le condizioni di Brahim Diaz? Lo spagnolo è uscito dal campo a inizio ripresa contro il Monza, accasciandosi sul prato di San Siro e raggiungendo gli spogliatoi tra smorfie di dolore. Un infortunio di natura muscolare, l’ennesimo per la squadra rossonera in questa travagliata fase. La diagnosi parla di contrattura del gluteo sinistro, saranno necessari esami più approfonditi per verificare la possibilità di vedere il trequartista in campo nelle prossime uscite ufficiali dei rossoneri.

Brahim Diaz nuovo eroe del Milan

Pioli si è detto ottimista ai microfoni di Dazn: “Diaz ha avuto un affaticamento muscolare, la speranza è che non sia nulla di grave né per lui né per Dest e così in effetti sembrerebbe”. Brahim, del resto, si è rivelato essenziale nell’economia del Milan. Anche nel giorno del mezzo riposo concesso a Leao, lo spagnolo ha tagliato a fette la difesa avversaria così come aveva fatto con la Juve. Il segreto? La posizione di partenza, sul centro-destra, che meglio esalta le caratteristiche da incursore dell’ex Real. Ma non solo. Anche la serenità è importante: Diaz ha ormai trovato la giusta fiducia nelle sue qualità e in campo si vede.

I milanisti esaltano Brahim Diaz

Sui social è un plebiscito per Brahim Diaz. Paolo fa un’analisi: “La mente è tutto, da quando si è sbloccato a Brahim riesce ogni cosa”. Massimiliano ammette: “Ero uno di quelli che lo criticava sempre: chiedo scusa”. Un altro fan ironizza tirando in ballo De Ketelaere: “Abbiamo dato 35 milioni al Bruges per far alzare di livello Brahim Diaz“. Mentre c’è chi è preoccupatissimo: “Oggi escono le notizie delle lesioni di primo grado per Brahim e Dest e Leao salta Zagabria“.