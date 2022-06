28-06-2022 10:20

Tu prendi dalla Premier League un attaccante belga, di colore, che segna tanti gol, che è fisicamente possente? Beh, anche noi. Il Milan risponde all’Inter, se i nerazzurri stanno per ufficializzare il ritorno di Romelu Lukaku, che ha vinto il suo braccio di ferro col Chelsea e sta per coronare il suo sogno, i rossoneri sul piatto mettono Divock Origi. Belga anch’egli, di colore pure lui, attaccante come il connazionale e proveniente dalla Premier League, sponda Liverpool stavolta. Magari di gol ne fa di meno ma per i tifosi del Milan è già un idolo.

Milan, Origi firmerà un quadriennale da 3,5 milioni

Dopo le visite mediche Origi firmerà un quadriennale da 3,5 milioni di euro. Il bomber arriva in rossonero con un totale di 65 reti in carriera in 302 presenze; storica è la sua permanenza nel Liverpool, con il quale, segnando 41 gol in 175 presenze (1 ogni 159 minuti), ha vinto da protagonista (doppietta in semifinale al Barcellona e sigillo in finale contro il Tottenham) una Champions League. In generale, il suo palmares conta 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Premier League, 1 Supercoppa Europea, 1 Coppa di Lega inglese e 1 Coppa d’Inghilterra.

Origi meglio di Lukaku per i tifosi rossoneri

Sui social è già partito il derby con i tifosi del Milan scatenati. Se prima c’era il duello Ibrahimovic-Lukaku, ora ecco la sfida tra Big Rom e Origi: “Finalmente in Serie A un attaccante belga, nero e che riesce a stoppare il pallone, ce lo meritavamo, oppure: “Ecco, ci avevano già detto che sarebbe arrivato un belga dalla Premier in una squadra di Milano per provare a vincere la seconda stella. E’ Origi”

C’è chi scrive: “Io non capisco perché fa la riserva della riserva dell’altro belga che non sa stoppare la palla…Fuori da Milano sponda rossonera sono tutti matti” e ancora: “Origi è un gran colpo, niente da dire”.

Origi nella storia per il gol in finale di Champions

Il popolo rossonero è in estasi: “Vi chiedete perché Origi viene ricordato dai tifosi del Liverpool nonostante i pochi gol? Contano di più 9 scudetti di fila contro nessuna rivale o una Champions eliminando il Barcellona dopo essere stati sotto di 3 gol? Fatevele le domande e datevi le risposte”. Infine la chiosa: “Origi è un attaccante capace di far reparto da solo, bravo con entrambi i piedi, forte di testa ed anche veloce negli inserimenti, che colpo per il Milan”.

