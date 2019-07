Il Milan non è l'Empoli, l'ultimo colpo divide i tifosi

Le stesse cose si erano sentite anche quando Sarri arrivò al Napoli e gli azzurri acquistarono Valdifiori e Hysaj con il tecnico che avrebbe voluto anche Saponara, Vecino e Rugani. Sappiamo poi come è andata a finire, ma le criticahe iniziali furono parecchie, improntate al motto: “Il Napoli non è l’Empoli”. Ora la storia sembra si stia ripetendo al Milan con i rossoneri che dopo Krunic sono vicinissimi a un altro ex Empoli, ovvero Bennacer. Passare dal sognare Ceballos e Torreira a doversi accontentare di prospetti di un club provinciale non convince tutti ma non manca una nutrita fetta di tifosi del Milan che approva la politica societaria.

CONTRARI – Sui social la spaccatura è netta. I contrari attaccano con commenti acidi: “Io l´ho detto che tra un pó trattano Di Tacchio della Salernitana…” o anche: “Giusto rinforzare la squadra coi giocatori di una retrocessa… restano in ambiente… stesse ambizioni… Eliott poteva però prender direttamente tutto Empoli per poi rivenderlo come fanno d’abitudine… un giocatore alla volta spendono di più”, oppure: “Dopo Krunic, ora si tratta Bennacer: il Milan sembra intenzionato a ricostruire il centrocampo dell’#Empoli retrocesso in serie B. Scelta azzardata o grande lungimiranza? Ai posteri l’ardua sentenza” e infine: “Se l’interesse del Milan verso giocatori delle piccole squadre è teso a dare profondità alla rosa, orfana di 3 fantasmi, in attesa di piazzare qualche vero colpo, magari dopo aver ceduto elementi in esubero, allora va benissimo….. #Bennacer #krunic”.

FAVOREVOLI – Qualcuno ironizza sulle cifre al rialzo: “Ormai tutte le volte che chiediamo un giocatore va più o meno così… “Chi siete? Cosa portate? Si, ma quanti siete? 20 milioni!” ma in tanti danno l’ok per Bennacer: “Tutti quelli che stan dicendo: “stiam prendendo il centrocampo dell’Empoli retrocesso!” “Bennacer non puó fare il titolare al Milan!!” Poi son gli stessi che quando un Zielinski esplode a Napoli si lamentano: “noi non facciamo mai sti colpi! Bisogna prenderli prima!” o anche: “Chi parla di ridimensionamento per Krunic o Bennacer non capisce di calcio…poi tra 1-2 anni avremmo fatto i pazzi per prenderlo a 30-40 mln dall’Arsenal o Borussia di turno” e infine: “A chi si lamenta di Bennacer voglio ricordare che l’anno scorso avevamo montolivo e Bertolacci, in una squadra serve anche la panchina, che poi io non ci metterei la mano sul fuoco che l’algerino non diventi uno molto forte”.

SPORTEVAI | 05-07-2019 10:30