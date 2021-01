Il Milan resta primo: Torino battuto e Ibrahimovic ritrovato

Il Milan comincia la partita con Calhanoglu e soprattutto Ibrahimovic in panchina, in attacco Pioli schiera Leao con Castillejo, Brahim Diaz e Hauge alle sue spalle, il Torino risponde schierando Verdi tra la mediana e Belotti. Rossoneri di Pioli in vantaggio al 25’: azione personale di Theo Hernandez, che serve Brahim Diaz, tocco di prima per Leao che controlla e batte Sirigu con un bel rasoterra.

Dieci minuti più tardi contatto in area granata tra Belotti e Brahim Diaz, l’arbitro Maresca assegna il rigore al Milan con l’aiuto del VAR, sul dischetto va come di consueto Kessié che spiazza Sirigu di piatto destro firmando il 2-0. Al 43’ clamorosa occasione di accorciare le distanze per il Toro: punizione a giro di Ricardo Rodriguez che si stampa sulla traversa salvando Donnarumma. Nel recupero contropiede di Leao che serve Kessié la cui conclusione viene respinta da Sirigu. Primo tempo dominato dai rossoneri mentre dall’altra parte Bwlotti è troppo isolato in avanti.

Dopo cinque minuti dall’inizio della ripresa Maresca fischia un rigore al Torino per un contatto tra Tonali e Verdi ma dopo aver consultato il VAR cambia idea e assegna la punizione a favore della capolista, Tonali però, che era tornato dal turno di squalifica, è dolorante e deve uscire, al suo posto Dalot. Al 60’ Pioli manda in campo Calhanoglu al posto di Brahim Diaz.

A cinque minuti dalla fine arriva anche il momento di Ibrahimovic che sostituisce Leao e torna in campo dopo otto partite di assenza, entra anche Daniel Maldini per Hauge. Dall’altra parte Giampaolo richiama in panchina un inesistente Belotti, tra l’altro acciaccato alla caviglia. Non succede più nulla se non una respinta incredibile di Donnarumma su tiro di Segre deviato, il Milan resta primo in classifica e ritrova il suo fuoriclasse.

OMNISPORT | 09-01-2021 22:55