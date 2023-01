02-01-2023 12:30

Il Napoli prova a giocare d’anticipo. La società del presidente De Laurentiis ha una strategia molto precisa sul mercato. Sin dallo scorso anno il numero uno azzurro ha deciso di spingere sul fronte “giovani”, lasciando andare tanti giocatori che avevano fatto la storia recente del club azzurro. Per rimanere competitivi, carta bianca al disse Cristiano Giuntoli per scovare il talento del futuro.

Napoli, scatto per Ounahi: le ultime novità

Per riuscire ad anticipare la concorrenza e soprattutto non trovarsi invischiati in qualche asta, il club azzurro deve provare a muoversi con grande anticipo sui suoi obiettivi di mercato. Lo ha fatto lo scorso anno con Kvaratskhelia, e sembra intenzionato a farlo anche per Azzedine Ounahi. Il giocatore dell’Angers viene seguito con grande attenzione dai dirigenti azzurri disposti a mettere 25 milioni sul piatto per portarlo a Napoli dalla prossima estate.

Fonte: ANSA

Giuntoli prepara la mossa per Ounahi

Dalla Francia sono sicuri, gli azzurri sono la squadra che si è mossa per prima e con grande anticipo sul 22enne centrocampista marocchino che è stata una delle rivelazioni dell’ultimo Mondiale in Qatar.

Secondo quanto rivelato dall’Equipe, il club azzurro avrebbe deciso di muoversi con grande decisione sul giocatore ed in questo momento avrebbe superato la concorrenza di Leicester e Marsiglia per il giovane centrocampista. Decisiva la decisione di lasciare il giocatore fino a fine stagione con l’Angers.

Napoli, il rischio per Ounahi arriva dalla Spagna

L’unico vero rischio per la buona riuscita della trattativa potrebbe arrivare dalla Spagna ed in particolare dall’Almeria. La formazione spagnola rappresenta una delle grandi novità dell’ultimo periodo da quando è diventata di proprietà del ricco saudita Turki Al-Sheikh. In questo momento ovviamente l’Almeria non è uno dei club che fanno gola alla crescita sportiva di un calciatore ma la possibilità di un ingaggio faraonico potrebbe far vacillare Ounahi.