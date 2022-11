20-11-2022 08:55

Risultati e interesse economico sembrano andare di pari passo. Il Napoli ha cominciato la stagione nel migliore dei modi in Italia ed in Europa e i risultati della formazione partenopea sembrano aver acceso l’interesse dei compratori. E non stiamo parlando di club che guardano con attenzione ai giocatori azzurri ma a dei fondi che sarebbero interessati a comprare la società del presidente De Laurentiis.

Napoli, fondi Usa interessati ad acquistare il club

Negli ultimi giorni sono tornate d’attualità le voci riguardo una possibile cessione del club. A lanciare l’indiscrezione è il Corriere dello Sport che riprende le notizie emerse su MergerMarket, un sito che fa da punto di riferimento per il mondo dell’alta finanza, e che rivela un interesse concreto da parte di una serie di fondi statunitensi nel mondo del calcio ed in particolare in un eventuali acquisto del Napoli.

Napoli: risultati e stabilità fanno gola ai fondi USA

I risultati del Napoli in questa prima parte della stagione hanno aumentato l’interesse nei confronti del club azzurro. Negli Stati Uniti l’exploit di questa prima parte di stagione non è passato inosservato e l’attenzione è aumentata esponenzialmente. Ma non ci sono solo i risultati del campo ad aver alimentato l’esposizione del Napoli. Il club del presidente De Laurentiis è uno di quelli maggiormente solidi dal punto di vista finanziario considerata la gestione “virtuosa” che ne è stata fatta negli ultimi anni. Inoltre la possibilità di giocare in Champions League e i possibili piani per un nuovo stadio sembrano far molto gola ai fondi statunitensi.

Napoli, il viaggio di De Laurentiis negli States è un indizio

Nelle prossime stagioni Aurelio De Laurentiis potrebbe essere costretto a una scelta. Continuare la sua avventura nel Napoli o provare a rifare quasi tutto daccapo con il Bari. Le norme stabilite dalla Figc non lasciano altre alternative e si legge anche da questo punto di vista il viaggio che il presidente del Napoli ha fatto negli Stati Uniti. Non che si tratti di una novità visto che gli impegni di lavoro del patron partenopeo lo portano spesso a fare la spola tra l’Italia e Los Angeles ma secondo il Corriere dello Sport, gli ultimi viaggi hanno avuto come scopo anche quello di ascoltare i “corteggiatori” che vanno aumentando nelle ultime settimane. La società non è in “vendita” ma di fronte ad un’offerta di quelle clamorose anche il presidente De Laurentiis potrebbe vacillare.