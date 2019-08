Il Napoli ha trovato il nuovo bomber: si chiude

Ore frenetiche per il calciomercato del Napoli, che dopo aver preso Lozano è alla ricerca di altri rinforzi in attacco. Secondo quanto riporta il Mattino, il club di Aurelio De Laurentiis ha trovato l’accordo con l’entourage dello svincolato Fernando Llorente: l’affare è in chiusura.

La punta spagnola, ex Juventus, secondo il quotidiano partenopeo ha accettato il contratto di un anno con opzione per il secondo che scatta in automatico in caso di raggiungimento delle 20 presenze. Per il Napoli l’operazione costerà complessivamente 4 milioni di euro.

L’arrivo di Llorente è il piano B in caso non dovessero andare in porto gli affari con Mauro Icardi (che continua a temporeggiare in attesa della Juventus) e James Rodriguez (la trattativa si è riaperta per l’esubero del Real Madrid). Aurelio De Laurentiis non si è ancora arreso e tenterà anche nella prossima settimana l’assalto ai due big, ma intanto si è coperto le spalle trovando l’accordo con Llorente.

L’attaccante iberico, vicecampione d’Europa nella scorsa stagione con gli Spurs, scalpita: avrebbe già parlato con il tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti ed è pronto a dare il suo contributo alla casua partenopea.

SPORTAL.IT | 23-08-2019 09:59