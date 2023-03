Il Napoli si ferma davanti all’ex Sarri, i tifosi azzurri si dividono sul colpevole

I supporter partenopei delusi dalla prestazione dei propri giocatori: sui social network si dividono tra chi elogia la prova della Lazio e chi accusa Spalletti

È la Lazio di Maurizio Sarri a mettere un freno alla cavalcata del Napoli, un k.o. che non mette in discussione il primato degli azzurri ma che naturalmente rappresenta una delusione per i tifosi partenopei che si aspettavano un’altra vittoria da parte della capolista.

Napoli sconfitto dalla Lazio dell’ex Sarri

La Lazio ha fatto una partita assai lontana dagli standard di Maurizio Sarri: eccezion fatta per i primi 10 minuti, i biancocelesti sono rimasti molto chiusi, badando soprattutto a non concedere spazi al Napoli più che a cercare di attaccare. La tattica ha pagato, proprio nel momento migliore degli azzurri Vecino ha trovato il gol che ha sbloccato la partita. Per i tifosi del Napoli, però, la squadra di Spalletti non ha giocato come al solito.

Napoli, tifosi preoccupati sui social

Per alcuni il problema degli azzurri è stata l’eccessiva sicurezza nello scudetto che ormai si respira in città. “Troppa aria di festa in giro… prima o poi la testa lo accusa”, commenta Chance su Twitter. “Olivera ha il destro che funziona come un dipendente pubblico il venerdì. Lozano è tornato quello di qualche settimana fa, come la volevamo vincere questa partita?”, si chiede Matteo criticando due dei giocatori azzurri.

Napoli, le accuse a Spalletti

Per altri tifosi, invece, la responsabilità è di Spalletti che ha atteso troppo per inserire forze fresche nel Napoli. Kvaradipendente rende omaggio alla partita della squadra di Sarri: “La Lazio ci ha imbrigliato dal primo minuto nulla da dire. Noi mai pericolosi. Stavolta Sarri ha fatto meglio di Spalletti”.

“Spalletti, volevo dirti che fare i cambi prima dell’ottantesimo is not a crime”, sottolinea Alex criticando l’allenatore degli azzurri. “Ma nel contratto di Simeone c’è scritto che non può giocare più di 10 minuti?”, domanda polemicamente Aldo.