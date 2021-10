Il Napoli sull'infortunio di Osimhen: "Contrattura del gastrocnemio"

31-10-2021 13:39

Il Napoli non potrà contare sul suo uomo di punta nella sfida che tra qualche ora lo vedrà impegnato contro la Salernitana . Victor Osimhen non prenderà infatti parte al derby campano e, sebbene la rosa partenopea anche in attacco garantisca soluzioni più che importanti, l’assenza del nigeriano è comunque una di quelle che rischia di farsi sentire.

Il numero 9 azzurro è uno degli uomini più in forma dell’intero campionato e la sua importanza va ben oltre i cinque goal sin qui segnati in nove partite giocate nel torneo.

Il Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha reso nota la diagnosi riguardante il guaio patito dal bomber di Spalletti.

“Victor Osimhen questa mattina, presso la Clinica Pineta Grande, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una contrattura del gastrocnemio destro. Osimhen ha già iniziato le terapie e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni”.

La preoccupazione non è tanta, ma nulla verrà lasciato al caso. Il problema maggiore è quello che i partenopei sono chiamati a fare i conti con un calendario molto fitto. Se non ci saranno le giuste garanzie, Osimhen non partirà mercoledì per Varsavia per prendere parte alla sfida di Europa League con il Legia e rimane in forse anche per la sfida di campionato con il Verona in programma domenica prossima al ‘Maradona’.

