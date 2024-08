Il Napoli va a prendersi Lukaku a casa del Chelsea: Conte non vuole fare la fine di Allegri

I tempi diventano stretti e la pazienza di Antonio Conte sta per finire: Giovanni Manna è volato a Londra per chiudere l'accordo con il Chelsea e acquistare il cartellino di Romelu Lukaku

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è volato a Londra – a casa del Chelsea – per portarsi via Romelu Lukaku. Le lungaggini non sono roba per Antonio Conte che di pazienza, per quelli che sono gli impegni imminenti, ne ha avuta pure troppa.

Lukaku, a Napoli, l’avrebbe voluto da tempo: gli è toccata quasi tutta la preparazione estiva senza averlo a disposizione, deve mettere da conto di rinunciarvi almeno per un paio di giornate – la prima, imminente: impossibile anche solo contemplarlo.

Lukaku: obiettivo seconda giornata

La seconda: chissà, dipende da almeno due fattori, ovvero la certezza che Lukaku sia nel frattempo diventato un giocatore del Napoli a tutti gli effetti e lo stato di forma del belga che, per quanto si stia allenando nel pieno rispetto della tabella di marcia concordata, dovrà pure mettere minuti in allenamento coi compagni. E Conte non è uno che regala tanto per: dovesse perdere punti già all’inizio, non la prenderebbe benissimo.

Osimhen al Psg: stallo

Aver atteso – e continuare ad attendere – che la cessione di Osimhen sblocchi il mercato in entrata – quello vero, s’intende – è un azzardo: De Laurentiis può anche non avere un bisogno impellente di monetizzare ma nemmeno il patron è tipo da fare troppi sconti.

Fatto sta: da una parte c’è Osi al Psg che ancora non si sblocca, dall’altra l’ultimatum di Conte che, dopo il Modena, nel cercare di tenere a freno lingua e pensieri è stato comunque diretto e si è fatto capire. Non è la sua squadra, mancano i titolarissimi e il tempo sta scadendo. Anzi, a guardare bene si sta accumulando ritardo.

30 milioni per Lukaku

Sul tavolo del Chelsea l’offerta è già stata recapitata: 25 milioni di euro più un bonus legato agli obiettivi di altri cinque milioni che arriva a valutare il cartellino dell’attaccante belga 30 milioni complessivi.

Non sono i 43 pretesi dai Blues come da clausola ma restano una buona base di partenza per chiudere la trattativa in un punto più o meno mediano. Non è in discussione, ormai da tempo, la volontà del calciatore che, pur di tornare alla corte di Conte, avrebbe accettato una decurtazione dell’ingaggio, da 7,5 ad 6 milioni a stagione.

La fine di Massimiliano Allegri

A Londra per il blitz definitivo: anche perché più passa il tempo, anche nella volontà di lasciare che le pretese del Chelsea si abbassino, e più torna alla mente quanto accaduto lo scorso anno. Lukaku fu protagonista di un tormentone che interessò allora Juventus e Chelsea: Massimiliano Allegri lo voleva a tutti i costi e avrebbe fatto volentieri a meno di Vlahovic, i bianconeri si mossero (forse male, tardi e con poca convinzione) e Lukaku finì ad accettare la Roma in extremis, negli ultimi giorni di mercato, essendo rimasto con la sola offerta faraonica dell’Arabia oltre a quella giallorossa.