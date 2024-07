Napoli, Osimhen in formato “pacco postale”: le parole dell’agente e l’ipotesi scambio con Lukaku

Si rincorrono le voci sul futuro di Osimhen: nelle ultime ore si sarebbe riaperta la pista Chelsea nell'ambito di uno scambio con Lukaku. Ma l'agente del nigeriano sbotta

Osimhen resta, Osimhen parte. C’è il Psg, anzi no l’Arabia Saudita. E, ancora, il Chelsea. Con cui nelle ultime ore il Napoli starebbe trattando uno scambio con Lukaku con modalità che variano di testata in testata. Intanto la ridda di voci che accompagna il futuro del nigeriano fa sbottare il suo procuratore sui social.

Sulle frequenze di radio mercato tiene banco il caso Osimhen, finora mai impiegato da Antonio Conte nelle amichevoli estive e destinato a lasciare Napoli e il Napoli. Nelle ultime ore impazza il gossip che infiamma quest’ultimo scorcio di un luglio rovente: gli azzurri trattano col Chelsea un possibile scambio con Lukaku. Le voci si rincorrono. E l’agente del calciatore, Roberto Calenda, si fa sentire sui social. “Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente. Questo pacco però è il capocannoniere del terzo scudetto della storia del Napoli. Rispetto e stop con le fake news” con quattro punti esclamativi d’accompagnamento a rinforzare la sua tesi. Ma, ad oggi, è il punto interrogativo a scandire il presente e dunque anche il domani dell’ex Lille: dove giocherà Osimhen la prossima stagione?

L’ipotesi dall’Inghilterra: il particolare scambio Osimhen-Lukaku

Secondo The Athletic, per Osimhen si è riaperta la pista Chelsea con una formula particolare. Lukaku, in cima alla lista dei desideri di Conte per rinforzare l’attacco, approderebbe in via definitiva sulle rive del Golfo, mentre il vincitore del Pallone d’Oro africano volerebbe nella capitale inglese in prestito con opzione di acquisto a favore dei Blues. Il giornalista inglese Ben Jacobs ha poi aggiunto che il Napoli aprirebbe a una simile soluzione soltanto se il riscatto diventasse obbligatorio in caso di qualificazione dei londinesi alla prossima edizione della Champions League.

Futuro Osimhen, ecco che cosa si dice in Italia dell’affare col Chelsea

A fare il punto sul destino del centravanti di Lagos è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale. Per il giornalista di Sky il Napoli non è interessato all’ipotesi prestito di Osimhen con Big Rom a titolo definitivo, né chiede il pagamento dell’intera clausola rescissoria da 130 milioni di euro, che nessuno sembra al momento voler pagare. Con il Chelsea si ragiona su un’operazione che ha una base di partenza di 70 milioni più il cartellino di Lukaku, valutato 30 milioni. Secondo Di Marzio, la condizione è che entrambi i calciatori cambino squadra in maniera definitiva o come prestiti onerosi.