Napoli, Conte si inventa anche il coprifuoco mentre l'arrivo di De Laurentiis prelude a una sorpresa

Il neo-tecnico stoppa iniziative serali, a letto presto e pronti a lavorare duro nel ritiro di Castel di Sangro, attese grosse novità sul mercato

Chi non salta va a letto presto, non partecipa a feste di piazza e si fa trovare pronto per gli allenamenti perché da ora si fa davvero sul serio nel Napoli. Se a Dimaro il programma degli azzurri prevedeva anche incontri serali con i tifosi, presentazioni e celebrazioni serali e quant’altro, ora che la squadra si è trasferita a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro il tecnico Conte ha deciso di cambiare registro e abitudini.

Conte fissa il coprifuoco alle 20.30

Basta con feste e festicciole, la priorità deve essere il lavoro. Ecco perché in Abruzzo Conte ha fissato il coprifuoco per le 20.30. A quell’ora la squadra deve essere in albergo per la cena e poi tutti nelle proprie camere. Con l’arrivo dei vari nazionali, da Di Lorenzo – che ieri ha spiegato definitivamente la decisione di rimanere in azzurro dopo il tormentone estivo e le voci sulla Juventus – a Meret la rosa si è arricchita di molti elementi che in Val di Sole non c’erano e il tecnico – che già in Trentino rifiutandosi di saltare sul coro anti-Juve aveva fatto capire la sua linea – ha finalmente modo di provare seriamente schemi e movimenti in campo nelle sedute (spesso blindate e vietate a tifosi e giornalisti).

Da Kvara a Politano c’è chi alza bandiera bianca

Tutti si sono subito accorti della mole di lavoro a cui saranno sottoposti in questi giorni di ritiro. Tutti stremati ieri, boccheggiando sul prato di Dimaro, con affaticamenti fisiologici e cure dei massaggiatori per alleviare l’acido lattico che imballa le gambe degli azzurri. Il primo a fermarsi è stato Kvara, ma s’è trattato di una sorta di pit-stop per la fatica. Lo stesso anche per Anguissa, ma a causa di un affaticamento al flessore della gamba destra sollecitato evidentemente durante le accelerazioni continue, ma anche lui poi ha ripreso a correre. Chi ha alzato bandiera bianca invece è stato Politano.

De Laurentiis in arrivo, porta Lukaku?

Intanto a Castel di Sangro è in arrivo anche De Laurentiis. Quando arriva il presidente, qualcosa sul mercato si muove sempre, sottolinea Sky. Le questioni sono quelle di sempre: la cessione di Osimhen, Lukaku in entrata. Sulla trequarti un esterno come Neres o come Berardi piacciono. In uscita anche Gaetano. Brescianini è un profilo alla Conte: piace e la trattativa prosegue.

In studio a Sky approfondiscono il tema: «Il mercato ruota intorno a Osimhen. Il Napoli ha l’accordo con Lukaku, tre anni a sei milioni più bonus. Si è parlato dello sponsor tecnico, della questione dei diritti di immagine. Stanno già arrivano indicazioni sui programmi di allenamento dallo staff di Conte. Si attende solo questo switch con Osimhen al Psg».