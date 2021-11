Il paragone di Spalletti scatena ironia tifosi del Milan: "Sei serio?"

06-11-2021 10:25

Quando è arrivato in Italia qualcuno ha pensato di paragonarlo ad Asprilla ma gol dopo gol sono fioccati i parallelismi per Victor Osimhen, il bomber che sta trascinando il Napoli sempre più in alto. Forte fisicamente, velocissimo, abile di testa: il nigeriano dopo un primo anno di ambientamento, caratterizzato anche da tanti stop per covid e infortuni, sta stregando tutti. Compreso Spalletti che sta vedendo sbocciare un campione nella sua rosa.

Spalletti paragona Osimhen a Weah e Van Basten

Parlando a un convegno organizzato dal Corriere del mezzogiorno l’allenatore del Napoli ha detto questo su Osimhen: “Mi ricorda Weah. È probabilmente meno tecnico, ma ugualmente forte dal punto di vista della qualità. Mi ricorda anche Van Basten ma lui è più tecnico. Osimhen è giovane e può arrivare a quei livelli lì”.

I tifosi del Milan replicano a Spalletti su paragone con van Basten

Fioccano le reazioni via social: “Già con Weah ho riso, con Van Basten è una bestemmia, ha i piedi di legno, ma Spalletti l’ha mai visto il cigno di Utrecht” o anche: “Tutto ma non van Basten dai” e poi: “Spalletti indecente per paragone fatto !”

C’è chi scrive: “Spalletti non bestemmiare. Lascia stare marco van Basten e Weah. Vai meni in fiaschetteria”, chi ironizza: “Osimhen mi ricorda Moscardelli con la fisicità di Peter Crouch” e chi invoca la clemenza della corte: “Marco perdonali perché non sanno ciò che dicono…”

Infine la chiosa: “Iniziamo a paragonarlo sotto qualche aspetto a Aubameyang però senza darla per cosa fatta perché ne deve mangiare ancora di babbà prima di raggiungerlo”

