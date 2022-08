Il Pescara su twitter provoca l'Inter dopo ko col Villarreal, scoppia la bufera

08-08-2022 11:42

Non bastava l’umiliazione sul campo, con il pesante 4-2 rimediato nell’ultimo test pre-season dall’Inter contro il Villarreal, è arrivato anche il carico da 90 dell’ironia sui social da parte di chi, in teoria, c’entrava poco o nulla. Che a prendere in giro i nerazzurri per il tracollo fossero le tifoserie rivali ci poteva stare ma che si mettesse in mezzo anche il Pescara ha sorpreso tutti.

I tifosi dell’Inter polemici per le condizioni del campo di Pescara

Tutto nasce dal tweet iniziale del Pescara con il resoconto dell’amichevole Inter.-Villarreal, disputatosi appunto all’Adriatico di Pescara. Più di un tifoso interista si è lamentato parecchio delle condizioni del campo da gioco. Pare che sia stato addirittura ridipinto di verde per coprire le zone disastrate. “Campo di patate”, per il popolo nerazzurro, che ha già i suoi pensieri e problemi legati al mercato.

Il Pescara risponde con ironia all’Inter

In risposta alle polemiche il Pescara prima ha voluto sottolineare che quello abruzzese è “da sempre uno dei migliori manti erbosi d’Italia”, poi ancora altri due post: “Siamo in agosto tornate tra un mese …magari prendendo meno gol”. Commento a cui fa seguito un’emoji di una faccina che ride e ancora: “il Villarreal non si è trovato tanto male però”.

Il popolo interista indignato con il Pescara

In breve si scatena la bufera sui social: “Siete dei cafoni,vi auguro la retrocessione. Una società che si permette di parlare o scrivere di un’altra, in questi toni,non avete mai contato alcunché, vergognatevi” o anche: “Il Villarreal si è trovato benissimo ma rimane un campo da serie D dove meritate di giocare. Ospitare due club di CL e fare pure spirito invece di scusarsi e proprio da cafoni. Quando parlate dell’Inter sciacquatevi la bocca anzi voi non siete degni di pronunciare la parola “Inter”, razza di falliti di SERIE C”.

Ci sguazzano invece le altre tifoserie: “La polemica sul campo mi mancava. Quando pensi che abbiano toccato il fondo, riescono a stupirti e a disintegrare anche la poca dignità che gli rimane” e infine: “Umiliati anche dal Pescara soffoco”.