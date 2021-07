Juve, il piano di Max Allegri per la mediana spacca i tifosi

Il centrocampo è stato il vero punto debole della Juventus della scorsa stagione. Max Allegri lo sa e per questo motivo ha chiesto alla società di intervenire sul mercato per assicurargli due rinforzi in grado di far cambiare passo ai bianconeri in mezzo al campo.

Il piano di Allegri

A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, che su Twitter ha svelato il piano di Allegri per la mediana della Juve. “Nella testa di Allegri c’è questo centrocampo – ha scritto il giornalista in un post -: Pjanic regista con Locatelli e Rabiot mezzali. Juventus al lavoro per accontentarlo: domani summit col Sassuolo per chiudere l’acquisto dell’italiano. Ad agosto punta a ottenere il prestito biennale del bosniaco dal Barça”.

Pjanic e Locatelli insieme, dunque, e non uno alternativo all’altro: questo sarebbe il progetto della Juventus per accontentare il suo allenatore. Se sulle qualità dell’azzurro i tifosi bianconeri non hanno dubbi, attorno al ritorno del bosniaco, 31 anni, c’è qualche perplessità.

Juventini divisi

“Ma stai scherzando? Pjanic è ormai un giocatore finito”, scrive su Twitter Flavio. Cristian invece ha fiducia: “La gente che denigra Pjanic è la stessa che 2 anni fa faceva lo stesso con Jorginho salvo poi cambiare idea a posteriori… queste persone si meriterebbero un centrocampo con Bentancur regista tutta la vita. Neanche non avessero visto le partite di quest’anno per capirlo”.

Piccione, però, replica: “Questo è un commento senza senso: Pjanic le ultime due stagioni alla Juve ha fatto pietà. È così forte per gente come te che è andato al Barcellona ed è stato messo fuori rosa. E per ultimo: la Juve dovrebbe pagare un bello stipendio e un riscatto per un Pjanic che ha più di 30 anni?”.

I bianconeri sono spaccati, come dimostra anche il commento di Conrad: “Pijanic è un giocatore che fa bene solo alla Juve, sarà una risorsa”. Matt, però, non ci sta e ironizza: “Pjanic? A questo punto riprendiamo anche Khedira che è libero”.

SPORTEVAI | 28-07-2021 10:42