Il Pisa vince ancora, il Crotone rinasce

18-12-2021 16:13

Il Pisa è a un passo dal titolo d’inverno della Serie B 2021-2022. Dopo aver staccato il Lecce nello scontro diretto dello scorso weekend, la squadra di D’Angelo passa con autorità anche sul campo del Cosenza nella penultima giornata del girone d’andata, mettendo pressione alle inseguitrici, il Brescia e lo stesso Lecce.

Si fa largo intanto la Cremonese, momentaneamente terza da sola a -6 dal primo posto, grazie al secco 4-1 in casa dell’Ascoli.

Tra gli altri risultati della giornata buoni i ritorni di Francesco Modesto e Domenico Toscano sulle panchine di Crotone e Reggina: i rossoblù travolgono il Pordenone nello scontro diretto per la salvezza, gli amaranto strappano il pareggio in casa del Como.

Risultati 18ª giornata:

Ascoli-Cremonese 1-4

31′ Valeri (C); 39′ Buonaiuto (C); 44′ Eramo (A); 70′ Di Carmine (C); 91′ Vido (C)

Como-Reggina 1-1

16′ Rivas (R); 55′ rig. Cerri (C)

Crotone-Pordenone 4-1

9′ rig., 69′ Maric (C); 19′ Borello (C); 26′ rig. Butic (P); 76′ Kargbo (C)

Cosenza-Pisa 0-2

9′ Tourè (P); 52′ rig. Cohen (P)

