Il primo titolo in MotoGP: Rossi ricorda il duello con Biaggi

11-01-2022 18:04

In un video pubblicato sul canale premium della MotoGP, Valentino Rossi ha voluto ricordare il suo primo titolo in MotoGP: “Me lo ricordo molto bene perché è stato uno dei punti più alti che ho toccato nella mia carriera. Fu l’ultimo anno delle moto 500, una categoria leggendaria per ogni appassionato e pilota delle due ruote“.

Valentino Rossi ha duellato fin da subito con un rivale italiano: “Avevo solo 22 anni, ero veloce e mi sono divertito tantissimo. Fu una dura lotta contro Max Biaggi, uno dei miei rivali più agguerriti. Sin dalla prima gara ci fu una gran battaglia che durò per tutto il campionato. Ero partito con ben tre vittorie consecutive, ma nella parte centrale della stagione Biaggi recuperò molti punti“.

Rossi ha concluso ricordando il momento decisivo: “Il week-end cruciale fu Brno, dove Max era sempre stato molto forte, ma io sono riuscito a batterlo e lui fu costretto al ritiro. A Philip Island ci fu una battaglia con ben otto piloti, ma il duello con Biaggi fu indimenticabile, ci sfidammo ruota a ruota per tutta la corsa ma alla fine sono riuscito a farcela“.

OMNISPORT