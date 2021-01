Il processo dei tifosi della Roma: Non può dire certe cose

Non si sarebbero aspettati una sconfitta così ma soprattutto non si sarebbero aspettati un derby giocato così male: i tifosi della Roma sono ancora inviperiti il giorno dopo la secca sconfitta contro la Lazio. Confermato il trend negativo negli scontri diretti, ma questo 3-0 è ancor più pesante del 4-0 che i giallorossi rimediarono al Diego Maradona contro il Napoli o del 4-1 subìto a Bergamo con l’Atalanta. La figuraccia nel derby – costata tanti sfottò – pesa molto di più e sui social spunta il nome del principale responsabile.

Fonseca nel mirino dei tifosi

Se è vero che Ibanez ha commesso uno strafalcione da dilettante in occasione del primo gol di Immobile e che tutta la squadra non ha girato, i fan giallorossi se la prendono soprattutto con Fonseca per quel che (non) ha fatto in partita e per quel che ha detto dopo.

Fioccano le reazioni: “La cosa più grave è il nascondersi dell’allenatore dietro gli errori dei singoli. La partita si prepara tatticamente in Italia, gli avversari l’hanno fatto e mentre tu tenevi Spinazzola a fare l’ala loro hanno avuto l’uno contro uno a campo aperto, sempre” o anche: “le parole di ieri erano da capocciate sul naso. Non è che se fai 2 ca… sei giustificato a uscire dal campo, che li giochiamo a fare allora 90′ minuti???” e ancora: “mi aspettavo almeno da parte sua delle scuse ai tifosi, invece ha parlato solamente degli errori di Ibanez, senza prendersi alcuna responsabilità”.

Scelte e gestione della gara sotto accusa

Il web è un fiume in piena: “come spesso accade, ha puntato il dito contro i suoi giocatori Scordandosi di analizzare le proprie colpe 4 punti ottenuti su 24 disponibili nelle sfide di vertice” oppure: “Dovrebbe essere cacciato per incapacità totale, come fai a mettere titolare il difensore più sopravvalutato del campionato Ibanez e tenere in panchina uno come Kumbulla? O sei pazzo o sei in malafede!”.

C’è chi scrive: “La cosa peggiore di Fonseca di ieri non è stato averla preparata male, ma non aver fatto nulla per l’ennesima volta per raddrizzarla. C’è un’incapacità a intervenire quando le cose vanno male. E dalle parole del post-gara mi pare che non abbia capito il motivo della sconfitta” e infine: “Fonseca del tutto inadeguato. Un caprone alla Di Francesco ma con il nome portoghese. Ieri come con il Siviglia, ti prendono per il culo per 45 minuti ma lui a fine primo tempo non fa un aggiustamento che sia uno”.

