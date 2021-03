Il Processo rivela nuovo allenatore e nuovo bomber Napoli

La tregua tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso durerà fino a giugno: troppo importante l’obiettivo di raggiungere la zona Champions per dar spazio ad ulteriori bisticci, il presidente del Napoli starà vicino al tecnico e alla squadra fino alla fine della stagione e più che mai in questo momento decisivo visto che dopo la vittoria a San Siro gli azzurri sono attesi da un altro scontro diretto, domenica contro la Roma, e all’orizzonte c’è anche il recupero con la Juventus. Anche in caso di quarto posto, però, appare impossibile che continui il matrimonio tra i due.

Adl e Gattuso si diranno addio a giugno

Potrà forse esserci la pace, anche se è credibile che Ringhio a fine stagione vorrà togliersi parecchi sassolini dalle scarpe, ma non il rinnovo. Nella prossima stagione il Napoli avrà un altro allenatore, ma chi? Si sono fatti i nomi di Sarri, Benitez, Italiano, Spalletti ma Fabio Santini ha un’altra notizia.

Per Santini sarà Fonseca l’allenarore del Napoli

L’esperto di mercato del quotidiano Libero parla al Processo, su 7Gold, e dice: “Ci sono stati dei contatti tra Paulo Fonseca e Aurelio De Laurentiis. La fonte è molto seria: al presidente piace tantissimo. Fonseca potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli qualora il portoghese dicesse addio alla Roma al termine della attuale annata calcistica”.

Con Fonseca anche Belotti e Veretout in azzurro

Santini prosegue: “Paulo Fonseca potrebbe portare a Napoli anche Jordan Veretout. Il centrocampista piace da tanto ad Aurelio De Laurentiis: a giugno l’affare potrebbe finalmente andare in porto. Ma non sarebbe l’unico grande colpo dei partenopei. Posso dirvi con assoluta certezza che la società azzurra è ancora molto interessata ad Andrea Belotti. Cairo, presidente del Torino, potrebbe cederlo per trenta milioni, una cifra alla portata degli azzurri”.

Per Santini la Juve vuole Verratti

Infine un’indiscrezione di mercato anche sulla Juve: “è arrivata una clamorosa notizia di calciomercato sulla Juventus. L’ho approfondita e ritengo sia molto credibile: Fabio Paratici vuole portare a Torino Marco Verratti. Sarebbe il colpo a sensazione del dirigente della Vecchia Signora”

SPORTEVAI | 16-03-2021 09:11