Il PSG ha deciso: Neymar deve andare via

28-06-2022 18:30

Il Paris Saint-Germain ha deciso cosa fare con Neymar: l’attaccante brasiliano deve andare via. Secondo quanto riferito a RMC da una fonte vicina al presidente Nasser Al-Khelaifi, la dirigenza del club ha anche già incontrato il padre del giocatore, Neymar Senior, per comunicare la scelta. Il PSG vuole maggiore disciplina dai suoi giocatori e alcuni comportamenti del brasiliano fuori dal campo non sono piaciuti.

Il padre di Neymar avrebbe chiesto tutto quanto previsto dal contratto, che è fino al 2027, per poi arrivare alla rescissione. Si parla di una cifra di quasi 200 milioni però, come riporta El Pais. Il PSG allora potrebbe anche cedere il giocatore pagandogli una parte dello stipendio pur di mandarlo via. L’incaricato per cedere Neymar è il nuovo dg Luis Campos, che ha già in mente il sostituto: Gianluca Scamacca del Sassuolo.

