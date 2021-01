Il Psg irrompe sul mercato: la Serie A perde un obiettivo

In attesa di capire quanto l’arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina del Psg aiuterà il club francese a fare il salto di qualità anche a livello internazionale, si attendono i primi riflessi sul piano del calciomercato dopo la svolta tecnica in seno al club transalpino.

Pur essendo la rosa a disposizione del tecnico argentino già fortissima in tutti i reparti, infatti, a gennaio il dt Leonardo sembra deciso ad apportare qualche correttivo all’organico destinato ad avere conseguenze anche sul calciomercato italiano.

Da Christian Eriksen, nome in entrata per il Psg, a Leandro Paredes, che potrebbe invece lasciare la Francia, gli intrecci con la Serie A potrebbero essere molti, ma il più importante potrebbe essere quello che sembra destinato ad andare in porto nella prossima estate.

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’, infatti, l’obiettivo numero uno del Paris Saint-Germain in vista del mercato 2021 sarebbe Paul Pogba.

Del resto non è certo una sorpresa che la seconda esperienza del centrocampista campione del mondo 2018 al Manchester United pare doversi concludere al termine dell’attuale stagione, dopo cinque annate avare di titoli e soddisfazioni.

Meno prevedibile era che la destinazione di Pogba potesse essere il ritorno in Francia, campionato lasciato ad appena 16 anni nel 2009 proprio per approdare allo United. Il Psg sembra però aver deciso di fare dell’ex juventino il fiore all’occhiello della prossima campagna acquisti, quella che dovrebbe portare alla separazione da Kylian Mbappè, obiettivo più o meno dichiarato del Real Madrid.

Secondo la stampa inglese il Psg sarebbe disposto a sborsare 75 milioni di sterline per assicurarsi Pogba, poco più di 80 milioni di euro. Una cifra che accontenterebbe il Manchester United, ma che non sarebbe raggiungibile dalla Juventus, vicina quindi a perdere uno dei primi nomi nella lista obiettivi per la stagione 2021-2022.



OMNISPORT | 11-01-2021 21:28