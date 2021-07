Il retroscena di Antinelli con Foden scatena la polemica social

La vittoria dell’Europeo non sembra aver placato la voglia di polemica dei tifosi italiani. La squadra di Mancini e capitan Chiellini hanno alzato il trofeo di Euro2020 a Wembley al termine di una gara che ha regalato mille emozioni. La gioia dei giocatori e dei tifosi italiani a fare da contraltare alla incredibile delusione dei tifosi inglesi, ancora una volta a bocca asciutta.

Il retroscena di Antinelli

A raccontare un retroscena del post gara, o meglio ancora della mattina successiva ci pensa il giornalista Alessandro Antinelli che sui social scrive: “Stamattina ho aperto alle 6 la porta della stanza. Seduti per terra c’erano due ragazzini inglesi in lacrime: Phil Foden e la moglie. Io gli ho fatto i complimenti. Lui mi ha detto ci vediamo in Qatar. Io gli ho detto vado a Roma dove c’è la coppa. Ci siamo abbracciati. Sipario”.

La reazione dei social

Ma le parole del giornalista che servivano a raccontare di uno stato d’animo, quello dei tifosi dell’Italia e quello di uno dei giocatori simbolo dell’Inghilterra di Southgate ma che diventano la scusa per l’ennesima polemica: quella contro il giornalista accusato di aver inventato la storia e per le sue parole ma anche quella verso il giocatore britannico.

“Questi tweet li fanno le bambine di 15 anni e il bello è che dobbiamo anche pagarti lo stipendio”, scrive Gianpiero. Anche Alessandro non dà credito alle parole del giornalista: “Questa è talmente bella che se la potrebbe essere inventata solo dopo una sbronza talmente pesante da farcelo comunque stimare”. Mentre Gelsomino gioca sull’ironia: “Io quando avevo 18 anni ho trovato Monica Bellucci che mi implorava di mettermi con lei. Le ho risposto che non ero pronto per una storia serie e non avrei voluto farla soffrire”.

Obiettivo Qatar 2020

Dopo la vittoria agli Europei, i tifosi italiani già puntano alla prossima competizione. I mondiali che arrivano tra poco più di un anno rappresentano il prossimo obiettivo azzurro così come quello dell’Inghilterra, squadra molto giovane e ricca di talento: “Davvero non sanno che in Qatar ci sarà anche un certo Nicolò Zaniolo. Speriamo che si presentino anche lì cantando “It’s coming home” che gli porta bene”. Anche Fabio punta sui giocatori che faranno parte del prossimo ciclo: “Tu digli che non in Qatar ci portiamo pure Zaniolo e Pellegrini”.

SPORTEVAI | 12-07-2021 12:30