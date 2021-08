Il vice-Kessie può arrivare dall'Inghilterra, milanisti scettici

Sono giorni caldi per il mercato del Milan. Definito l’affare Florenzi – jolly che Pioli potrà utilizzare sulla fascia sia in difesa che a centrocampo – e con Lorenzo Insigne nel mirino per l’attacco, Paolo Maldini guarda anche agli altri “buchi” da colmare nell’organico rossonero.

Anguissa il possibile vice-Kessie

A centrocampo il problema maggiore è rappresentato dal vice-Kessie: al Milan manca un altro centrocampista “fisico”, in grado di dare respiro all’ex Atalanta. Novità importanti, però, arrivano dall’Inghilterra, secondo quanto riferito da Nicolò Schira su Twitter. “Andrè Anguissa vuole lasciare il Fulham – ha scritto il giornalista della Gazzetta dello Sport – e ha chiesto di essere ceduto entro questa estate. Il suo agente, Maxime Nana, sta lavorando per il suo trasferimetno e ha offerto il centrocampista a Roma e Milan”.

Il club rossonero, dunque, potrebbe buttarsi sul 25enne della società londinese, che domenica ha iniziato la Championship, la serie B inglese: Anguissa è un centrocampista dinamico, dotato di buona tecnica e soprattutto grande fisico. Il problema è il costo, il Fulham lo valuta ancora 25 milioni di euro, troppo per il Milan che però potrebbe arrivare al giocatore prendendolo in prestito.

Milanisti scettici

L’operazione, però, non convince i tifosi milanisti. “Anguissa costa troppo per il Milan, se abbiamo quei soldi meglio metterli su Insigne”, commenta Marco. Scettico anche Furio: “Buon giocatore, ma non vale tutti quei soldI”.

Per RossoneroDentro, invece, l’ostacolo non sono i soldi: “Anguissa non arriva perché gioca anche lui la Coppa d’Africa. Se partono lui e Kessie a cosa serve prenderlo?”.

SPORTEVAI | 10-08-2021 11:25