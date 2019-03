Il web non perdona Donnarumma: Vale come assist al fantacalcio?

Quando fai un errore così palese non c’è bisogno di replay o di altro: sai di aver sbagliato e basta. Donnarumma è stato autore di una papera clamorosa subito in Sampdoria-Milan e quel gol iniziale ha condizionato tutta la gara dei rossoneri. Chi sa di calcio sa che non sono questi gli errori che dicono la verità sulle qualità di un portiere ma Gigione aveva precedenti imbarazzanti e sul web è partita subito la caccia al colpevole. Inutilmente Donnarumma ha provato a metterci la faccia davanti alle telecamere: “Mi dispiace tanto per aver condizionato la partita, non sarà un errore ad abbattermi. Fa parte del gioco e del ruolo del portiere, ho sbagliato e mi dispiace davvero tanto. Non è per questo errore che smetteremo di costruire il gioco da dietro. Ne ho passate di peggio, siamo stati bravi dopo a reagire. L’obiettivo rimane arrivare in Champions e ce la metteremo tutta, ora dobbiamo tornare a vincere”.

LE CRITICHE – Il fuoco di fila contro il portiere rossonero è cominciato già al fischio finale di Orsato. Un utente che ha come nickname Babbo Natale ironizza: “Mi piaceva essere l’uomo che faceva i regali più grandi del mondo. Prima che arrivasse Donnarumma. “, altri fanno invece i conti: “Papera numero 27 in 2 anni di cui 8 clamorose e decisive. Diciamo che Buffon ha fatto la metà dei suoi errori in 25 anni. Saluti” o anche: “Paperumma colpisce ancora! 6 milioni all’anno per sto bidone! Il pizzaiolo colpisce ancora!!”. Le critiche (“È sempre stato negato con i piedi e parecchio insicuro. Non potrà mai entrare nell’Olimpo dei grandi portieri. Donnarumma”) si mescolano all’ironia: “Ma la bella palla di Donnarumma per Defrel dopo 30 secondi vale come assist al fantacalcio?”.

GLI ALIBI – C’è chi prova a giustificarlo: “Errore di Donnarumma è Fantozziano ma può Succedere quando il tuo portiere (che non ha piedi delicatissimi) tocca più palloni dei tuoi centrocampisti. Datemi un allenatore per favore..” o anche: “Basta attaccare #Donnarumma si vede che è pienamente dispiaciuto, ha 20 anni e gioca per una società più grande di lui, è un essere umano e dopo due mesi impeccabili dove ci ha salvato il c… costantemente sbagliare è umano” e infine: “Vorrei sapere come caspita si fa per un errore a dare del bidone a Donnarumma quando la maggior parte delle volte è proprio lui quello che ci salva. Ridicoli”.

SPORTEVAI | 31-03-2019 10:15