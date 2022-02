In arrivo UFL, il nuovo gioco di calcio.Potrebbe eclissare FIFA e PES?

13-02-2022 20:18

Mentre FIFA continua il suo dominio incontrastato ed eFootball (ex PES) prova a stargli dietro, potrebbe inserirsi il più classico dei terzi incomodi. Stiamo parlando di UFL, il nuovo videogioco di calcio che promette battaglia ai primi due colossi.

Cos’è UFL e quando esce

UFL è il nuovo videogioco di calcio basato sul multiplayer online. Il gioco sarà totalmente gratuito e si pone come diretto concorrente di FIFA ed eFootball. La presentazione ufficiale è avvenuta lo scorso 27 Gennaio, e da quel giorno il gioco ha attirato molta attenzione da parte dei videogiocatori, con grandissime aspettative per il titolo. Quest’ultimo è ideato dallo sviluppatore Strikerz Inc ed è basato sul motore grafico Unreal Engine.

Free to Play. Fair to Play

Questo sembrerebbe essere la vera rivoluzione del gioco. Il motto “Free To Play and Fair To Play” vuole sottolineare oltre al fatto che il gioco sarà gratuito che quest’ultimo si pone come più giusto possibile per i giocatori. L’intenzione degli sviluppatori è quella di avere un gameplay skill-based che premierà la bravura dei giocatori.

Gli sviluppatori parlano infatti dell’idea di creare “una lega calcistica globale dove contano solamente le abilità dei videogiocatori”. Strikerz afferma di voler seguire un modello basato sulle abilità dei giocatori nel tentativo di discostarsi dal diffuso modello dei “pay to win”. Quest’ultimo modello è oramai l’accusa principale che tutti i videogiocatori muovono costantemente al gioco di casa EA FIFA.

Ronaldo Lukaku e De Bruyne sponsor ufficiali

Tramite il trailer uscito lo scorso 27 gennaio, vengono mostrate le prime immagine del nuovo gameplay. Come tipologia di gioco, sembrerebbe abbastanza simile a FIFA, sebbene il gioco condivida lo stesso motore grafico di eFootball. Nella breve clip, si nota anche una modalità stile ‘Ultimate Team di FIFA“. Si potrà dunque creare la propria squadra e competere online con altri giocatori. Molto importante anche la presenza di stelle del calcio mondiale, quali Ronaldo Lukaku e De Bruyne che quindi sposano il progetto come partner ufficiali.

Quando uscirà e su quali console?

Gli sviluppatori hanno comunicato che UFL uscirà su tutte le principali console di gioco, in modo da avere la più vasta utenza possibile. Questo significa che il gioco sarà disponibile per Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 5 e Nintendo Switch e probabilmente anche per PS4, XboxOne e PC. La data di uscita appare ancora ignota. I rumors lasciando intendere che il gioco potrebbe uscire tra Settembre-Ottobre, mesi caldi per le uscite di videogiochi di calcio.

“Siamo tifosi di calcio e giocatori appassionati, abbiamo giocato ai videogiochi di calcio per anni e sappiamo esattamente cosa la gente vuole vedere in un simulatore di calcio. Vogliamo reinventare i videogiochi di calcio da zero, offrendo ai giocatori di tutto il mondo un’esperienza rivoluzionaria, emozionante e giusta da giocare”. Ha dichiarato Eugene Nashilov, CEO di Strikerz Inc.

Articolo a cura di:

Francesco Basile

SOCIAL MEDIA SOCCER