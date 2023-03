Plusvalenze Juventus, le indagini si allargano anche a Cagliari: aperta inchiesta su Cerri

La Procura di Cagliari ha deciso di indagare sul caso del trasferimento di Cerri dalla Juventus al Cagliari: Torino ha trasmesso gli atti per competenza, si indaga per falso in bilancio

20-03-2023 15:21