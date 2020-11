Inchiesta Report sul Milan e vero proprietario, tifosi in ansia

Sembrava troppo bello per essere vero: primato in classifica, la squadra che vola, Ibra che incanta, il rinnovo di Donnarumma che sembra vicino, nomi importanti nel mirino già da gennaio e giovani – come Pobega – che esplodono. Per il Milan e i suoi tifosi un momento d’oro ma una secchiata d’acqua gelida sugli entusiasmi dei rossoneri arriva dalla trasmissione di Rai3 Report.

Report rivela chi ha veramente la maggioranza delle azioni

Con un video anticipato sui social Report preannuncia una puntata speciale per lunedì prossimo e su twitter annuncia: “Chi sono i veri proprietari del Milan? Tutti parlano di Fondo Elliott, ma Report è in grado di svelare in esclusiva chi detiene la maggioranza del club: i due consiglieri d’amministrazione Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione”.

Nel servizio si vedono anche i colloqui con il presidente Scaroni e si parla anche della vecchia proprietà cinese, tutte situazioni che mettono ansia nei fan rossoneri.

Repliche sdegnate dei tifosi del Milan al video di Report

Sui social prevale l’indignazione dei tifosi: “Che non fossero soldi di Elliott lo ha capito anche il mio cane. Spero report mi dica il /i nomi degli investitori prinicipali” o anche: “Vogliono dire come fare al fondo Elliott che ha in pancia 300 miliardi Hahaha”, oppure: “Ma tra l’altro Blue Sky e Elliott vanno a dire per chi stanno lavorando? È ovvio che non sapremo mai chi sono le persone che governano il Milan, ma per come è stato amministrato sicuro c’è più di una persona/gruppo”.

Arrivano suggerimenti “A Londra ci sono gli uffici del fondo Elliott… perché non citofonate li?” oppure: “Allora per dissipare questi dubbi c’è da fare solo una cosa, andare a Londra e chiedere chiarimenti, poi se vogliono spiegazioni sull’affare del cinese di certo non devono chiedere informazioni al fondo Elliott”.

C’è chi ipotizza: “Elliott il suo lo sa fare benissimo. Il fatto che ci sia tutta questa attenzione su di noi significa una cosa: stiamo tornando davvero” e chi prova a capirci qualcosa: “Il discorso è complesso, un fondo come Elliott per sua natura non ha soldi propri ma gestisce e investe conto terzi, il suo utile è nel margine. Probabile che dietro ci sia un progetto che punta in poco tempo a rivendere (Arnault?) Le perdite di 100-150 sono bruscolini”

I fan vogljono sapere la verità

Infine: “Di D’Avanzo e Cerchione del delaware sappiamo da 2 anni. Che Elliott detenga solo il 9% del veicolo che controlla il Milan da 1anno, che un fondo attivista non sia il proprietario e’ lapalissiano . Mi aspetto da report una cosa sola:mi dica il sig Rossi e’ proprietario del Milan”.

SPORTEVAI | 13-11-2020 10:22