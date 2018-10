Incidente domestico: Nicolò Bulega ko

Causa un piccolo incidente domestico e conseguente intervento chirurgico per suturare alcuni tendini della mano destra, su consiglio dei medici e per agevolare il processo di recupero, Nicolò Bulega è costretto a saltare il Gran premio del Giappone, in forse per lui anche la trasferta in Australia.

"Per evitare complicazioni e recuperare in tempi brevi, i medici mi hanno consigliato assoluto riposo, motivo per cui salterò la gara a Motegi e molto probabilmente anche in Australia. E' un vero peccato perché in Thailandia, abbiamo chiuso il weekend in maniera positiva con una P7 come risultato finale. Le sensazioni erano buone e potevamo terminare la stagione in crescendo" ha raccontato il centauro dello Sky Racing Team VR46.

Al suo posto correrà Celestino Vietti Ramus: un antipasto di quello che succederà il prossimo anno. "Faccio un grande 'in bocca al lupo' a Celestino per il suo debutto nel campionato, sarà un'esperienza straordinaria" ha aggiunto l’emiliano.

SPORTAL.IT | 16-10-2018 13:25