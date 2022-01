Incidente per Sarri, il web indica il colpevole: "L'ha fatto apposta”

19-01-2022 10:19

La Lazio ha dovuto attendere la rete di Immobile al 106’ per avere la meglio sull’Udinese e centrare così l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Quella dei biancocelesti non è stata una partita memorabile, eppure – a giudicare dai commenti sul web – la sensazione è che verrà ricordata per un episodio sfortunato occorso al tecnico Maurizio Sarri.

L’incidente di Sarri nei supplementari

Mentre dava indicazioni a bordocampo durante i supplementari, l’allenatore della Lazio è stato travolto dal friulano Pussetto, volato oltre la linea laterale dopo una spallata del biancoceleste Lazzari.

Sarri è caduto fragorosamente a terra dopo l’impatto, perdendo occhiali e il solito filtro di sigaretta che è abituato a tenere tra i denti durante la gara. Nessun problema per il tecnico toscano, che s’è rialzato e ha abbracciato Pussetto.

Le immagini dello scontro hanno fatto il giro del web e sui social in molti hanno ironizzato su Lazzari, accusandolo di aver spinto Pussetto su Sarri di proposito: tra l’esterno ex Spal e l’allenatore, infatti, pare che i rapporti non siano propriamente idilliaci.

L’ironia dei tifosi sui social

“Palesemente un tentativo di Lazzari per far fuori Sarri”, il commento su Twitter di Matteo. Luca concorda: “Secondo me Lazzari l’ha fatto apposta”. “Onestamente, sembra davvero un colpo di proposito contro Sarri”, aggiunge Levy.

Anche il giornalista Tancredi Palmeri scherza, ripostando le immagini dell’impatto: “Ehi Maurizio Sarri, come sta andando la tua stagione alla Lazio?”. “Sarri-fall” (la caduta di Sarri, lettaralmente) scrive Mark, parafrasando il “Sarri-ball”, ovvero lo stile calcistico del tecnico toscano.

