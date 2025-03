Indian Wells, Kalinskaya e la sua nuova coppia felice: Anna torna al successo in doppio. Bolelli/Vavassori subito out

Anna Kalinskaya torna alla vittoria in doppio in coppia con McNally dopo i tanti ko in singolare. Termina subito invece il torneo di Indian Wells di Bolelli e Vavassori

In un 2025 fino a questo punto da incubo, Anna Kalinskaya ritrova la serenità in coppia con Cate McNally, con cui si sta rendendo protagonista di ottimo percorso nel tabellone di doppio femminile di Indian Wells. Torneo di doppio invece già concluso per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, eliminati all’esordio dagli australiani Matthew Ebden e John Peers.

Kalinskaya, inizio di 2025 da incubo e crollo nel ranking

Tra eliminazioni inaspettate al primo turno e infortuni, il 2025 di Anna Kalinskaya è iniziato nel peggiore dei modi possibili, come dimostra anche il crollo in classifica subito in seguito alle tante sconfitte rimediate all’esordio nei tornei.

La tennista russa è passata infatti dal best ranking di n°11 al mondo raggiunto al termine del 2024 alla 33esima posizione occupata attualmente, con questo crollo nel ranking che è da imputare principalmente al problema muscolare che l’ha obbligata a saltare l’Australian Open impedendole di difendere il quarto di finale raggiunto l’anno scorso e l’eliminazione all’esordio nel WTA 1000 di Dubai, dove invece nel 2024 si spinse sino in finale.

Kalinskaya ritrova la felicità in coppia con McNally: che impresa nel doppio a IW

A risollevare il morale di Kalinskaya, che sembrerebbe essersi messa alle spalle anche la relazione con Jannik Sinner, ci ha pensato il torneo di doppio di Indian Wells, dove Anna è iscritta in coppia con la statunitense Caty McNally grazie a una wild card. La tennista russa ha infatti interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive, tutte arrivate in singolare, vincendo all’esordio contro il duo composto Nadia Kichenok e Elise Mertens.

Ma non solo. Kalinskaya/McNally sono andate oltre togliendosi una bella soddisfazione eliminando la coppia testa di serie n°2 composta da Gabriela Dabrowski ed Erin Routliffe, che nel 2023 conquistò lo US Open, con il risultato di 7-6 7-5 e spingendosi ai quarti di finale, dove se la vedranno con Olivia Nicholls e Tereza Mihalikova.

Bolelli e Vavassori salutano subito il torneo

Finisce subito invece il torneo della coppia testa di serie n°3 del tabellone maschile Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sconfitti in due set con un doppio 6-4 da Matthew Ebden e John Peers, autori di una partita praticamente perfetta in cui sono stati più abili a sfruttare le occasioni in loro favore, al contrario degli azzurri che si sono visti annullare tutte e nove le palle break in loro favore.

