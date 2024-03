Indian Wells, Sonego si inchina a Norrie: ora punta al doppio con Sinner. Lucia Bronzetti avanza al terzo turno

Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno al torneo di Indian Wells: troppi errori contro il britannico Norrie che lo elimina in due set. Bronzetti batte Kalinina e accede ai sedicesimi di finale

09-03-2024 21:48

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Lorenzo Sonego non riesce a trovare il feeling con Indian Wells. Dopo aver battuto al primo turno contro il serbo Kecmanovic, il torinese vede fermare la sua corsa nel torneo statunitense contro il britannico Cameron Norrie. Ora per Sonego l’avventura continua con il doppio che lo vedrà in coppia con Jannik Sinner.

Sonego, troppi errori: festeggia Norrie

Match non dagli altissimi contenuti tecnici quello tra Sonego e Norrie e forse è proprio questa la più grande delusione per il tennista italiano. Il torinese comincia bene il match riuscendo a mettere sotto pressione il suo avversario ma nei momenti decisivi è i britannico a trovare i punti più importanti e a conquistare il primo set con il punteggio di 6-4.

Nel secondo set l’amarezza è ancora più forse. Sonny parte benissimo riuscendo subito a piazzare il break, l’italiano ha l’occasione del 3-0 ma sbaglia molto e si fa piazzare il break con Norrie che in quel momento prende in mano la partita e vola sul 3-2. Sul 5-2 arriva la reazione dell’azzurro che riesce a prolungare il match ma nel momento decisivo Norrie non sbaglia e chiude il match con un doppio 6-4.

Sonego: è il momento del doppio con Sinner

Per Lorenzo Sonego c’è subito una possibilità di riscattarsi visto che nella notte italiana comincerà il torneo di doppio che lo vede ai nastri di partenza insieme a Jannik Sinner. I due azzurri tornano a giocare insieme dopo la bellissima esperienza della Coppa Davis in cui i punti del doppio sono stati fondamentali per battere l’Olanda e la Serbia. Un doppio che sembra essere una concreta possibilità anche in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Bronzetti super: eliminate Kalinina

Prestazione super per Lucia Bronzetti che a Indian Wells sembra essere arrivata in una grande condizione fisica e mentale. L’azzurra nel primo turno si era sbarazzata della polacca Magdalena Frech in due set, nel secondo turno sulla sua strada si è ritrovata la testa di serie numero 32 del torneo, l’ucraina Anhelina Kalinina ma anche in questa occasione la 25enne di Rimini ha dimostrato di essere in condizioni super vincendo in due set con il punteggio di 6-3, 6-4.