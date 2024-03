Tennis Indian Wells: Sonego e Bronzetti al secondo turno, passa anche Nardi come lucky loser

Non solo Sinner: il tennis italiano sorride per le belle vittorie di Sonego su Kecmanovic e di Bronzetti su Frech. Colpo di fortuna Nardi: ripescato nei trentaduesimi.

07-03-2024 23:08

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Chi l’ha detto che il tennis italiano sorride solo per i successi di Sinner, o più recentemente di Paolini? A portare in alto il tricolore in terra californiana ci pensano altri rappresentanti azzurri dotati di racchette. Si tratta di Lorenzo Sonego e Lucia Bronzetti, capaci di approdare al secondo turno grazie ai successi rispettivamente su Miomir Kecmanovic e Magdalena Frech, mentre il momento è talmente propizio che c’è pure chi, come Luca Nardi, passa due turni…pur avendo perso. Come lucky loser.

Indian Wells: Sonego batte Kecmanovic, ora Norrie

Prestazione convincente e vittoria meritata per Sonego su Kecmanovic. Il torinese ha avuto ragione del serbo in due set, mostrando freddezza e lucidità nei momenti chiave del match. Il primo parziale si è risolto al tie-break, in cui non c’è stata storia: Sonego ha preso il largo e ha chiuso su un rassicurante 7-1. Poi l’italiano ha piazzato un break chirurgico in apertura di secondo set, che è riuscito a difendere con le unghie fino al definitivo 6-4. Nel secondo turno, sabato, se la vedrà con Cameron Norrie, il britannico numero 28 del seeding che ha battuto nell’unico precedente datato 2019 a Monte-Carlo.

WTA 1000: Bronzetti supera Frech e sfida Kalinina

Vittoria anche per Lucia Bronzetti nel primo turno del torneo femminile ai danni di Magdalena Frech. Polacca domata in due set grazie a una condotta di gara che induce all’ottimismo. Dopo aver chiuso il primo set a proprio favore sul largo punteggio di 6-2 l’azzurra ha penato un po’ nella frazione successiva, vissuta su binari di grande equilibrio. Poi, però, ha chiuso 6-4. Nel prossimo turno se la vedrà con la testa di serie numero 32, l’ucraina Anhelina Kalinina. Due i precedenti, entrambi favorevoli all’avversaria di Bronzetti. L’ultimo è recentissimo: 6-1, 7-6 per Kalinina all’ultimo torneo di Dubai.

Nardi, che fortuna: passa al secondo turno da lucky loser

Passaggio del turno grazie a un (doppio) colpo di fortuna pure per Luca Nardi. Il giovane azzurro non solo è stato ripescato come lucky loser dopo essere stato eliminato nelle qualificazioni grazie al forfait per infortunio (un problema al polpaccio destro) dell’argentino Tomas Martin Etcheverry, ma è stato anche sorteggiato in uno slot del tabellone libero al primo turno. Giocherà direttamente il confronto dei trentaduesimi contro uno tra lo statunitense Aleksandar Kovacevic e il cinese Zhang Zhizhen. Poi, se riuscirà a spuntarla, potrebbe vedersela addirittura contro Novak Djokovic.