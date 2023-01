Infortunati, squalificati e diffidati: 16ª giornata di Serie A

04-01-2023 10:34

In questa lista, sempre aggiornata, andiamo a scoprire tutti i nomi dei calciatori infortunati, squalificati e diffidati in vista della 16ª giornata di Serie A.

Tra parentesi, il numero di giornate di squalifica che devono ancora essere scontate dal giocatore in questione.

Uno strumento fondamentale non solo per sapere cosa ci aspetta sui vari campi, ma anche per orientarsi nelle scelte relative al Fantacalcio.

Infortunati, squalificati e diffidati 16ª giornata

ATALANTA

Infortunati

Musso (problema muscolare)

Demiral (problema muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

–

Infortunati

Bonifazi (stiramento al collaterale)

Barrow (lesione all’otturatore esterno dell’anca destra)

De Silvestri (problema muscolare)

Zirkzee (problema muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

Arnautovic

Medel

Infortunati

Ascacibar (problema muscolare)

Chiriches (problema muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

Sernicola

Meiité

Infortunati

Destro (problema al polpaccio)

Tonelli (lesione del legamento crociato)

Squalificati

–

Diffidati

Henderson

Marin

Infortunati

Sottil (lombalgia)

Mandragora (problema muscolare)

Gonzalez (lesione al bicipite femorale)

Squalificati

–

Diffidati

Mandragora

Infortunati

Dalbert (lesione al crociato)

Brozovic (problema muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

–

Infortunati

Akè (frattura al perone)

De Sciglio (lesione al retto femorale)

Kaio Jorge (rottura del tendine rotuleo)

McKennie (infortunio al retto femorale)

Pogba (intervento al menisco)

Vlahovic (infiammazione all’addutore)

Di Maria (affaticamento muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

–

Infortunati

Luis Alberto (problema muscolare)

Gila (problema muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

Lazzari

Marusic

Infortunati

Dermaku (problema muscolare)

Banda (problema muscolare)

Bistrovic (problema muscolare)

Helgason (problema muscolare)

Pongracic (problema muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

Hjulmand

Di Francesco

Gonzalez

Umtiti

Infortunati

Florenzi (operazione al tendine del bicipite femorale)

Ibrahimovic (ricostruzione legamento crociato anteriore)

Maignan (problema al muscolo soleo)

Saelemaekers (lesione parziale legamento collaterale mediale)

Origi (problema muscolare)

Krunic (problema muscolare)

Rebic (lesione alla coscia)

Kjaer (problema muscolare)

Ballo-Touré (operazione alla spalla)

Squalificati

–

Diffidati

Tonali

Infortunati

Sensi (frattura malleolo-peroneale)

Rovella (problema muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

Rovella

Sensi

Infortunati

Gaetano (gastroenterite)

Squalificati

–

Diffidati

–

Infortunati

Darboe (lesione del legamento crociato)

Wijnaldum (frattura della tibia)

Belotti (problema al flessore)

Squalificati

–

Diffidati

Cristante

Mancini

Infortunati

Sepe (lesione al polpaccio)

Mazzocchi (infortunio al ginocchio)

Squalificati

Candreva (1)

Diffidati

Coulibaly

Infortunati

Conti (problema fisico)

De Luca (rottura del menisco)

Pussetto (fastidio a un ginocchio)

Ravaglia (problema fisico)

Sabiri (problema fisico)

Winks (problema fisico)

Squalificati

Djuricic (1)

Diffidati

Amione

Infortunati

Müldür (frattura del malleolo mediale della caviglia destra)

Lopez (problema muscolare)

Squalificati

Lopez (1)

Diffidati

–

Infortunati

Dragovski (problema muscolare)

Verde (problema muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

Gyasi

Bastoni

Nzola

Holm

Infortunati

Aina (distrazione del bicipite femorale)

Pellegri (problema muscolare)

Singo (problema muscolare)

Ilkhan (problema alla caviglia)

Squalificati

Buongiorno (1)

Diffidati

–

Infortunati

Jajalo (problema muscolare)

Masina (problema muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

Udogie

Pereyra

Infortunati

Faraoni (problema muscolare)

Squalificati

–

Diffidati