Inghilterra, Kane pronto per la battaglia con l’Italia

Manca sempre meno alla finale di Euro 2020, un appuntamento che sia Italia che Inghilterra affronteranno con grandissima fame e determinazione.

In casa britannica molte delle chance di successo passeranno dai piedi e dal cinismo sottoporta di Harry Kane, uno che più di altri avrà grosse responsabilità domenica sera a Wembley.

“Sarà una partita durissima, l’Italia è un’ottima formazione” ha affermato la punta degli Spurs.

“Hanno anche una grande storia vincente in questi tornei, hanno esperienza come squadra, valide individualità e hanno un vero spirito di gruppo. Sarà tosta, ma sappiamo che bisogna andare oltre il massimo per vincere”.

Kane in particolare sarà chiamato ad un compito non facile come quello di smarcarsi da Chiellini e Bonucci, due difensori d’esperienza che sanno come fermare un uomo come lui

“Chiellini e Bonucci sono grandissimi difensori. Leggono la partita davvero bene e sanno dove posizionarsi, sono molto bravi in questo. E naturalmente sono due guerrieri, mi aspetto una bella battaglia.

Ma è per questo che giochiamo a calcio: io faccio battaglie contro i centrali tutto il tempo. Faranno di tutto per vincere e io farò lo stesso. I migliori ce la faranno, ma sono pronto a questa sfida. Da attaccante, se vuoi essere il migliore, devi giocare contro i più forti e questo accadrà domenica” è stata l’analisi del numero 9 inglese.

