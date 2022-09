Inglese: "Il Parma sta costruendo una bella rosa"

24-09-2022 21:24

L’attaccante del Parma Roberto Inglese a Sky ha parlato del momento dei ducali: “Siamo una squadra giovane, che sta venendo su bene. Dobbiamo un po’ aspettare i ragazzi, ma hanno talento, e la società con certe scelte sta costruendo una bella rosa, con anche ragazzi di proprietà”.

“Dobbiamo capire che ci troviamo in Serie B, dobbiamo calarci ancora di più nella mentalità per toglierci ulteriori soddisfazioni. Sono poco loquace, ma con gli esempi dentro e fuori dal campo cerco di trascinare anche i più giovani. Anche per il Parma ho dato tutto ciò che ho, un domani potrà raccontare tutto fieramente e con il sorriso”.