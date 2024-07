Inter, 51 ultras verso il processo per l'agguato ai tifosi della Juventus e alla polizia

La Procura di Milano ha chiuso le indagini per l’aggressione avvenuta la notte del 4 febbraio all’esterno del Meazza dopo la vittoria per 1-0 dei nerazzurri. Tre milanisti patteggiano per aggressione

Pubblicato: 03-07-2024 19:34