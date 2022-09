12-09-2022 19:58

Domani l’Inter proseguirà il proprio cammino in Champions League affrontando il Viktoria Plzen. Per l’occasione, alla vigilia di questo secondo incontro stagionale (dopo la sconfitta in casa contro il Bayern Monaco) l’allenatore Simone Inzaghi e Milan Skriniar si sono presentati oggi per la consueta conferenza stampa della vigilia.

Ancora dubbi sulla formazione dell’Inter e sul portiere titolare

C’era molta attesa in particolare per conoscere la formazione ed in particolare chi difenderà la porta, con il ballottaggio tra Handonovic ed Onana. Indiscrezioni vogliono che il secondo venga schierato nelle competizioni europee e per le coppe, mentre lo sloveno si occuperà del campionato di Serie A: ebbene, Inzaghi ha preferito tenere le carte ancora coperte. C’è da dire che Handanovic ha offerto un’ottima prestazione di recente contro il Torino, quasi a rispondere alle critiche e a chi, tra tifosi ed addetti ai lavori, lo considerava un portiere alla frutta. Ma anche lo stesso Onana ha saputo convincere, garantendo al tecnico l’imbarazzo della scelta.

L’ex Ajax sembrava dato comunque come estremo difensore titolare per il Viktoria Plzen, ma nelle ultime ore – riporta Sky Sport – sono salite le quotazioni di Handanovic dal primo minuto. In tutto ciò Inzaghi, come abbiamo detto, non si è sbilanciato in conferenza stampa: “Per quanto riguarda il portiere che giocherà domani, ho già deciso ma non mi va di dirlo. I giocatori non lo sanno ancora, lo dirò a loro domani. È giusto che prima lo sappiano loro”, ha spiegato.

I tifosi criticano la segretezza di Inzaghi

Da qui i commenti su Twitter alle parole dell’allenatore. Scrive Banter Milano: “Quando doveva giocare Handanovic contro il Torino ha avuto la premura di dirlo 3 giorni prima”; Law è beffardo: “No ma fa bene alla squadra questa suspense, oltre che ovviamente ai portieri. Flippato”; Andrea: “Questo ha paura della sua stessa ombra”. Ancora, Stefano Bucci parafrasa le parole del tecnico: “Per quanto riguarda il portiere ho già scelto chi giocherà domani, devo solo trovare il coraggio di dirlo ad Handanovic”. Dai Simo puoi farcela”. Ci va giù pesante El Trattore Coccardato: “Un clown come Simone Inzaghi difficilmente lo ricordo sulla panchina dell’Inter: 6 giorni fa 10 minuti dopo la partita col Bayern disse che Handa era il titolare con 3 giorni d’anticipo senza parlare con giocatori e vedere allenamenti ora il giorno prima fa il misterioso”. E Fabrizio Biasin twitta un sarcastico “Cordaz“, riferendosi al terzo portiere infortunato come scelta contro il Plzen.

Inzaghi ha poi ulteriormente specificato il suo punto di vista ai microfoni di Sky Sport: “Onana portiere di Champions? Assolutamente no, ho scelto ma non l’ho comunicato ai ragazzi: è una grandissima risorsa che abbiamo come tanti altri che non partono titolari ma che ci danno un grosso aiuto”.