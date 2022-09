Champions, Inzaghi: "Col Viktoria Plzen non è decisiva"

12-09-2022 19:50

In vista del match di Champions League contro il Viktoria Plzen, Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa.

“Indubbiamente è una partita importante, sappiamo di essere capitati nel girone più difficile di tutta la Champions ma noi vogliamo giocarcelo. L’esordio non è andato bene. Ci abbiamo provato, ma il Bayern è stato migliore di noi. Ora sappiamo che questa partita ci porterà delle insidie, ma vogliamo affrontarla nel migliore dei modi. Mancando ancora quattro sfide probabilmente non sarà decisiva, però sappiamo l’importanza che ha e sappiamo che per passare dovrebbero servire dieci punti. L’anno scorso siamo stati bravi a farli, quest’anno sappiamo che il girone è più competitivo. Domani però vogliamo fare i primi punti perché vogliamo muovere la classifica”.

Su chi giocherà in porta, Inzaghi ha ammesso: “Per quanto riguarda il portiere ho deciso ma in questo momento non mi va di dirlo. Non lo sanno ancora i giocatori perché abbiamo fatto solo un allenamento. Stamattina abbiamo potuto lavorare al video, poco sul campo. Domattina avremo la riunione tecnica e per primo è giusto che lo sappiano loro”.