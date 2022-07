Inter: accelerata per Bremer, ma restano altri nodi da sciogliere

08-07-2022 08:49

L’Inter sembra essere tornata in pole position per Paulo Dybala rispetto alla concorrenza, in particolare quella del Milan, inoltre il figliol prodigo Romelu Lukaku è tornato in nerazzurro dopo un anno di fuga al Chelsea, ma ci sono molti nodi ancora da risolvere in attacco. Intanto, la società si sta muovendo con decisione per Gleison Bremer, perché un’altra incognita da eliminare al più presto c’è anche in difesa, ed è quella di Milan Skriniar.

Mercato Inter: incontro col Torino per Bremer

Ieri si è tenuto un primo incontro formale tra il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio e quello del Torino Davide Vagnati, e l’oggetto del colloquio è stato proprio il calciatore brasiliano, considerato uno dei migliori difensori della Serie A. Era presente anche l’agente del sudamericano, Paolo Busardò. Secondo Sky Sport, notizia riportata anche da Sportmediaset, la dirigenza granata avrebbe fatto una prima richiesta ufficiale di 40 milioni di euro per la cessione di Bremer ai nerazzurri, che avrebbero risposto con la possibilità di inserire una contropartita tecnica nella persona di Cesare Casadei, classe 2003, che piace ai granata.

Mercato Inter: il rilancio del PSG per Skriniar continua a non arrivare

La volontà dei due club, specialmente dell’Inter, è quella di chiudere la trattativa il più rapidamente possibile per evitare gli inserimenti di altre pretendenti al brasiliano. Pertanto la prossima settimana le parti si incontreranno di nuovo per definire i termini dell’affare. Intanto c’è da terminare la trattativa, appunto, per Skriniar, per il quale il tanto sbandierato rilancio da parte del Paris Saint-Germain non arriva mai. I parigini sono fermi a 60 milioni più una contropartita, ma Zhang ne vuole 70 cash. Se non dovessero arrivare allora l’Inter cercherebbe altre soluzioni in uscita, tipo Stefan De Vrij e Denzel Dumfries, anche se privarsi di quest’ultimo dopo l’ultima stagione in cui ha fatto molto bene non sarebbe certo la soluzione ottimale.

Mercato Inter: Dzeko resta da comprimario, Sanchez non vuole andarsene e blocca Dybala

Per quanto riguarda l’attacco, pare che Edin Dzeko, sempre secondo Sky Sport e Sportmediaset, sia destinato a rimanere: il bosniaco vuole comunque giocarsi le sue carte in nerazzurro malgrado sia destinato a un ruolo da comprimario dal ritorno di Lukaku. C’è infine la questione Alexis Sanchez, che sta rifiutando tutte le offerte che gli arrivano per restare e tenersi i suoi 7 milioni di ingaggio, e questo, di fatto, tiene ancora bloccata l’operazione Dybala nonostante La Joya abbia accettato l’ingaggio proposto dai nerazzurri. All’Inter il compito di risolvere la questione, possibilmente senza perdere la pazienza, come invece stanno già facendo i tifosi.

